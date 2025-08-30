Deimhal: unterschreiben bei Apostasy Records

Die finnische Symphonic-Black-Metal-Band Deimhal hat sich dem Label Apostasy Records angeschlossen.

Gegründet im Jahr 2021, setzt sich Deimhal aus erfahrenen Musikern von Catamenia, Kalmah, Armada North und weiteren Bands zusammen. Ihr einzigartiger Sound vereint eindringliche Orchestrierungen, eisige Melodien und drückende Riffs, die sowohl majestätisch als auch kompromisslos sind. Mit ihren ersten beiden EPs, The Grand Gathering (2023) und The Diabolical Liberation (2024), haben sie sich bereits einen Platz in der internationalen Underground-Szene erobert. Apostasy Records freut sich darauf, Deimhal in ihrem nächsten Kapitel zu unterstützen. Neue Musik ist bereits in Arbeit und verspricht, ihre Vision noch weiter in den Abgrund zu führen.

Symphonic Black Metal aus dem Land der endlosen Nacht: Willkommen, Deimhal!

Deimhal online:

https://www.facebook.com/deimhalofficial/

https://www.instagram.com/deimhalofficial/