Kneel Before The Death: Debütalbum „Kneel Before The Death“ ist am 06.06. erschienen

Kneel Before The Death haben am vergangenen Freitag, den 6. Juni, ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Ranka Kustannus veröffentlicht. Das Album enthält die herausragenden Singles Spiral und I, Eternal, den Fokustrack Kneel Before The Death sowie weiteres neues Material. Musikalisch vereint es Einflüsse aus Black Metal, Deathcore und opulenten Orchesterklängen. Inhaltlich erzählt es die Geschichte von KBTD – einem ganz normalen Mann, der sich dem Kaiser der Unterwelt, bekannt als The Death, entgegenstellt.

Seht euch hier den vollständigen Album-Stream an:

Kneel Before The Death ist eine Extreme-Metal-Band, die Anfang 2013 gegründet wurde. In den ersten Jahren veröffentlichte die Band drei EPs, die in der finnischen Metalszene auf sich aufmerksam machten. Nach mehreren Besetzungswechseln und einer verfeinerten musikalischen Ausrichtung meldeten sie sich 2023 mit einer schärferen Vision zurück und unterzeichneten Ende 2024 einen Vertrag bei Ranka Kustannus. Das resultierende selbstbetitelte Debütalbum kombiniert gnadenlos Blast Beats, prägnante Gitarrenriffs, brutale Vocals und massive Orchestrierungen – basierend auf Jahren der Neuerfindung und Entschlossenheit.

Kneel Before The Death – Tracklist:

1. O’ Death

2. Unity

3. Semper Fi

4. Born Astride The Grave

5. Eternal Sleep

6. Kneel Before The Death

7. Rise

8. I Am The One

9. I, Eternal

10. Spiral

Kneel Before The Death sind:

Markus Raito – Gesang

Niko Lappalainen – Gitarre

Joonas Pelkonen – Bass

Konsta Vihavainen – Schlagzeug

Kneel Before The Death online:

https://www.facebook.com/KBTDBand/

https://www.instagram.com/kbtdband/