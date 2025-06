Dymytry Paradox: kündigen ihre „Born From Chaos Tour 2026“ an

Nach beeindruckenden Auftritten in Europa mit Pantera, Lordi, Mushroomhead und Hämatom sowie explosiven Auftritten beim Summer Breeze, Rock The Lakes und Into The Grave bereiten sich Dymytry Paradox darauf vor, mit ihrer bisher intensivsten Tour zurückzukehren: Born From Chaos.

Mit mit Spannung erwarteten Auftritten beim Dynamo Metal Fest und Wacken Open Air in Aussicht ist der Schwung der Band unaufhaltsam. In diesem Winter wird das Chaos in 17 Städten herrschen, während das maskierte Kollektiv ein unermüdliches klangliches Ritual aus Kraft, Präzision und Atmosphäre präsentiert.

Dymytry Paradox – Born From Chaos Tour 2026

11.01.26 AT – Wien / Chelsea

15.01.26 DE – Trier / Forum

16.01.26 DE – Stuttgart / Kulturquartier

17.01.26 DE – Cham / L.A.

18.01.26 DE – Nürnberg / Hirsch

22.01.26 DE – Berlin / Frannz

23.01.26 NL – Haarlem / Patronaat

24.01.26 UK – London / The Underworld

25.01.26 UK – Manchester / The Bread Shed

28.01.26 FR – Paris / La Boule Noire

30.01.26 DE – Leipzig / Hellraiser

31.01.26 DE – Herford / Kulturwerk

06.02.26 DE – Essen / Turock

07.02.26 DE – Bremen / Tower

13.02.26 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.26 DE – München / Backstage Halle

15.02.26 CH – Pratteln / Z7

Tickets: hier

Die Band Dymytry Paradox ist aus dem Chaos geboren und schöpft ihre Kraft aus Konflikten, Druck und dem Gewicht einer zerrissenen Welt. Sie verwandeln Dunkelheit in Widerstand und Lärm in Bedeutung. Dymytry Paradox entstanden aus der Metal-Band Dymytry, mit einem völlig eigenen Sound, einer einzigartigen Vision und Stimme. Die Band kombiniert Elemente aus Alt-Metal, Industrial, modernem Metal und Metalcore und liefert Aggression mit scharfen Kanten und tieferen Intensionen, kombiniert mit großen Hooks und epischen Melodien. Unterstützt wird sie von einer maskierten, hochspannenden Besetzung: AL Paradox (Gesang), Dymo (Gitarre), R2R (Bass), Gorgy (Gitarre) und Mildor (Schlagzeug). Dymytry Paradox haben bereits mit Bands wie Lordi, Mushroomhead, Pantera und Hämatom getourt und sich mit explosiven Auftritten einen Namen gemacht. Ihre erste Headliner-Tour außerhalb der Tschechischen Republik, Five Angry Men (2024), ebnete den Weg für eine neue Bewegung. Sie haben große Festivals wie Summer Breeze, Into The Grave, Leyendas Del Rock und Rock The Lakes erobert.

Für 2025 sind Dymytry Paradox bereits für das Dynamo Festival (NL), Wacken Open Air und Metal Hammer Paradise bestätigt.

Dymytry Paradox online:

https://www.instagram.com/dymytry_paradox/

https://www.facebook.com/DymytryParadox