Dymytry Paradox: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Reaper Entertainment freut sich, die Verpflichtung der internationalen Modern-Metal-Sensation Dymytry Paradox bekanntzugeben! Die Band ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus modernem Groove, Industrial-Vibes und wuchtigen Hooks, liefert energiegeladene Liveshows und strebt nun die weltweite Eroberung der Metalszene an.

Der erste Meilenstein dieser neuen Zusammenarbeit ist die Veröffentlichung der Single Red Sky Remains am 19. September 2025. Der Song vereint alles, wofür Dymytry Paradox stehen: schwere Riffs, epische Refrains und einen unverwechselbaren Sound, der die Hörer vom ersten Moment an packt.

Dymytry Paradox kommentieren:

„Wir sind begeistert, nun Teil der Reaper–Entertainment-Familie zu sein. Ihre Leidenschaft und Hingabe spiegeln genau das wider, was wir als Band fühlen. Dieses Signing markiert ein starkes neues Kapitel für Dymytry Paradox – gemeinsam werden wir unsere Vision auf ein neues Level bringen.“

Reaper Entertainment ergänzt:

„Wir freuen uns sehr, Dymytry Paradox bei Reaper Entertainment willkommen zu heißen! Wir glauben fest an das enorme Potenzial dieser Band und können es kaum erwarten, ihre Musik einem noch größeren Publikum zu präsentieren. Freut euch auf die kommende Single Red Sky Remains – ein absolutes Brett!“

Red Sky Remains verkörpert alles, wofür Dymytry Paradox stehen: den Kampf zwischen Zerstörung und Hoffnung in einer zusammenbrechenden Welt. Der Song ist heavy, cinematisch und emotional – ein intensiver Trip durch Chaos, Verlust und die innere Flamme, die uns wieder aufstehen lässt. Gleichzeitig vereint er moderne Härte mit eingängigen Hooklines und unvergesslichen Melodien, die im Kopf bleiben. Für die Band ist es nicht nur eine weitere Veröffentlichung – es ist ihr Statement und ein Aufruf an alle, die sich wie Außenseiter in einer Welt am Abgrund fühlen. Der rote Himmel ist zugleich ein Ende und ein Anfang – und dieser Track öffnet die Tür in die nächste Ära von Dymytry Paradox.

Weitere Details zur Band, zur Single und zu kommenden Live-Aktivitäten folgen in Kürze.

Über Dymytry Paradox

Aus der Vision der tschechischen Metal-Titanen Dymytry geboren, bringen Dymytry Paradox deren explosiven Mix aus Modern Metal, massiven Riffs und cineastischen Melodien auf die internationale Bühne. Frontmann AL Paradox und seine maskierten Mitstreiter Dymo, Gorgy, R2R und Mildor liefern eine energiegeladene Mischung aus Groove, Melodie und unbändiger Intensität. Nach den Erfolgen mit ihrem Debütalbum Revolt (2022) und dem Nachfolger Five Angry Men (2024) ist die Band nun bereit, mit der neuen Single Red Sky Remains ihr bisher härtestes Kapitel einzuleiten.

Born From Chaos Tour 2026:

11.01.26 AT – Wien / Chelsea

15.01.26 DE – Trier / Forum

16.01.26 DE – Stuttgart / Kulturquartier

17.01.26 DE – Cham / L.A.

18.01.26 DE – Nürnberg / Hirsch

22.01.26 DE – Berlin / Frannz

23.01.26 NL – Haarlem / Patronaat

24.01.26 UK – London / The Underworld

25.01.26 UK – Manchester / The Bread Shed

28.01.26 FR – Paris / La Boule Noire

30.01.26 DE – Leipzig / Hellraiser

31.01.26 DE – Köln / MTC (verlegt von Herford / Kulturwerk)

06.02.26 DE – Essen / Turock

07.02.26 DE – Bremen / Tower

13.02.26 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.26 DE – München / Backstage Halle

15.02.26 CH – Pratteln / Z7

Aktuelles Line-Up:

AL Paradox – Vocals

Dymo – Guitar

Gorgy – Guitar

R2R – Bass

Mildor – Drums