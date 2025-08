Samurai Pizza Cats: haben neues Video „Fear No Slice“ veröffentlicht

Samurai Pizza Cats dringen im August noch tiefer in die Metal-Szene vor! Nachdem sie ihr eigenes Samurai Pizza Fest für März 2026 angekündigt haben, legt die Band nun mit der ultimativen Sommer-(Food)-Hymne nach: Fear No Slice. Spaßig, wild – und endlich eine Antwort auf die Ananas-auf-Pizza-Debatte – mit Breakdowns, die so mutig sind wie ihre Toppings.

Während das Musikvideo die Band in ihrem typischen, schrulligen Stil zeigt, dürfen sich Fans der bisher erfolgreichsten Single Pizza Homicide auf etwas ganz Besonderes freuen. Fear No Slice folgt auf die vorherigen Releases Super Zero und Pandastruck.

Samurai Pizza Cats live – 2025

29.08.25 Germany Wörrstadt – Neuborn Open Air

25.10.25 Germany Essen – Rocken Hilft

Samurai Pizza Cats live – 2026

28.03.26 Germany Cologne – Samurai Pizza Fest

Samurai Pizza Cats sind:

Sebastian Fischer – Vocals

Daniel Haniß – Guitar

Stefan Reufer – Bass

Stefan Buchwald – Drums