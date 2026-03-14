Samurai Pizza Cats x EMP: Die Band kommt für eine Autogrammstunde in den Store Dortmund

Der EMP-Store Dortmund bekommt Besuch: Am 1. April schaut die komplette Metalcore Truppe Samurai Pizza Cats vorbei – und bringt ihr neues Album gleich mit. Da die Band bereits in der Vergangenheit bei der EMP-Eventreihe mit großer Freude ihre Fan-Nähe gezeigt hat, war schnell klar: Auch diesmal kommen die vier Musiker wieder für eine entspannte Autogrammstunde in die Dortmunder Innenstadt. Mit dabei ist auch Neuzugang Robin Scheer, der seit kurzem hinter dem Schlagzeug sitzt und Stefan Buchwald ersetzt.

Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund

Datum: Mittwoch, 1. April 2026

Uhrzeit: 17:00–18:00 Uhr

Ort: EMP-Store Dortmund

Neues Album Press Start – jetzt geht’s weiter

Nach dem starken Debüt You’re Hellcome (2023) legen Samurai Pizza Cats mit Press Start nach – einem Album, das soundmäßig direkt da anknüpft, wo die Band zuletzt abgerissen hat. Bei EMP bekommst du das Ganze als CD, Vinyl und im Bundle mit Shirt. Für Sammler*innen gibt’s außerdem die Limited Fanbox inklusive Vinyl in sattem Neon-Pink und diverser Extras.

Volle Energie – live und auf Platte:

Dass Press Start heiß erwartet wird, zeigt der Blick auf das kommende Samurai Pizza Fest in Köln: Das Event am 28. März in der Live Music Hall ist längst ausverkauft. Kein Wunder – bei der Live Power, die die Band in den letzten Jahren überall abgeliefert hat.

Thematisch taucht das neue Album in einen verspielt abgedrehten Videospielkosmos ein: zwölf Tracks, schräge Charaktere, bunte Welten und genug Energie, um ein ganzes Fandom in Bewegung zu setzen.

Aktuell supporten Samurai Pizza Cats noch From Fall To Spring, bevor im Herbst ihre eigene große Headline Tour startet.

From Fall To Spring

Entry Wounds Tour Part II

Special Guest: Samurai Pizza Cats

Supports (all dates except CH): Flash Forward

Support (only CH): All To Get Her

20.03.2026 – CH – Aarau, Kiff Aarau

21.03.2026 – DE – Aschaffenburg, Colos-Saal (Sold Out)

27.03.2026 – BE – Ittre, Zik-Zak

28.03.2026 – DE – Köln, Live Music Hall * (Sold Out)

09.04.2026 – DE – Magdeburg, Factory

10.04.2026 – DE – Dresden, Tante-JU

11.04.2026 – DE – Memmingen, Kaminwerk

12.04.2026 – DE – Heidelberg, halle02

23.04.2026 – DE – Osnabrück, Rosenhof

24.04.2026 – DE – Bremen, Modernes

25.04.2026 – NL – Heerlen, Nieuwe Nor

26.04.2026 – DE – Düsseldorf, Zakk

* Samurai Pizza Fest

Press Start – European Tour 26 (Herbst)

03.10.2026 – Antwerpen, BE – Trix

04.10.2026 – Tilburg, NL – Hall Of Fame

05.10.2026 – Paris, FR – O’Sullivans Backstage By The Mill

07.10.2026 – Bochum, DE – Zeche Bochum

08.10.2026 – Frankfurt, DE – Das Bett

09.10.2026 – Stuttgart, DE – Im Wizemann

10.10.2026 – Aarau, CH – Kiff Aarau

12.10.2026 – München, DE – Backstage Halle

13.10.2026 – Wien, AT – Szene Wien

15.10.2026 – Dresden, DE – Tante Ju

16.10.2026 – Berlin, DE – Hole 44

17.10.2026 – Hamburg, DE – Gruenspan