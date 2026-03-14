Samurai Pizza Cats x EMP: Die Band kommt für eine Autogrammstunde in den Store Dortmund

Der EMP-Store Dortmund bekommt Besuch: Am 1. April schaut die komplette Metalcore Truppe Samurai Pizza Cats vorbei – und bringt ihr neues Album gleich mit. Da die Band bereits in der Vergangenheit bei der EMP-Eventreihe mit großer Freude ihre Fan-Nähe gezeigt hat, war schnell klar: Auch diesmal kommen die vier Musiker wieder für eine entspannte Autogrammstunde in die Dortmunder Innenstadt. Mit dabei ist auch Neuzugang Robin Scheer, der seit kurzem hinter dem Schlagzeug sitzt und Stefan Buchwald ersetzt.
Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund
Datum: Mittwoch, 1. April 2026
Uhrzeit: 17:00–18:00 Uhr
Ort: EMP-Store Dortmund
Neues Album Press Start – jetzt geht’s weiter
Nach dem starken Debüt You’re Hellcome (2023) legen Samurai Pizza Cats mit Press Start nach – einem Album, das soundmäßig direkt da anknüpft, wo die Band zuletzt abgerissen hat. Bei EMP bekommst du das Ganze als CD, Vinyl und im Bundle mit Shirt. Für Sammler*innen gibt’s außerdem die Limited Fanbox inklusive Vinyl in sattem Neon-Pink und diverser Extras.
Volle Energie – live und auf Platte:
Dass Press Start heiß erwartet wird, zeigt der Blick auf das kommende Samurai Pizza Fest in Köln: Das Event am 28. März in der Live Music Hall ist längst ausverkauft. Kein Wunder – bei der Live Power, die die Band in den letzten Jahren überall abgeliefert hat.
Thematisch taucht das neue Album in einen verspielt abgedrehten Videospielkosmos ein: zwölf Tracks, schräge Charaktere, bunte Welten und genug Energie, um ein ganzes Fandom in Bewegung zu setzen.
Aktuell supporten Samurai Pizza Cats noch From Fall To Spring, bevor im Herbst ihre eigene große Headline Tour startet.
From Fall To Spring
Entry Wounds Tour Part II
Special Guest: Samurai Pizza Cats
Supports (all dates except CH): Flash Forward
Support (only CH): All To Get Her
20.03.2026 – CH – Aarau, Kiff Aarau
21.03.2026 – DE – Aschaffenburg, Colos-Saal (Sold Out)
27.03.2026 – BE – Ittre, Zik-Zak
28.03.2026 – DE – Köln, Live Music Hall * (Sold Out)
09.04.2026 – DE – Magdeburg, Factory
10.04.2026 – DE – Dresden, Tante-JU
11.04.2026 – DE – Memmingen, Kaminwerk
12.04.2026 – DE – Heidelberg, halle02
23.04.2026 – DE – Osnabrück, Rosenhof
24.04.2026 – DE – Bremen, Modernes
25.04.2026 – NL – Heerlen, Nieuwe Nor
26.04.2026 – DE – Düsseldorf, Zakk
* Samurai Pizza Fest
Press Start – European Tour 26 (Herbst)
03.10.2026 – Antwerpen, BE – Trix
04.10.2026 – Tilburg, NL – Hall Of Fame
05.10.2026 – Paris, FR – O’Sullivans Backstage By The Mill
07.10.2026 – Bochum, DE – Zeche Bochum
08.10.2026 – Frankfurt, DE – Das Bett
09.10.2026 – Stuttgart, DE – Im Wizemann
10.10.2026 – Aarau, CH – Kiff Aarau
12.10.2026 – München, DE – Backstage Halle
13.10.2026 – Wien, AT – Szene Wien
15.10.2026 – Dresden, DE – Tante Ju
16.10.2026 – Berlin, DE – Hole 44
17.10.2026 – Hamburg, DE – Gruenspan