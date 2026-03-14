Defences: erkunden den Schmerz und die Kraft von Metamorphose auf ihrer neuen Single

Deine neue Alternative Metal Lieblingsband. Bekannt für ihren eklektischen Mix aus synthlastigen Melodien und knallharten Riffs, getragen von der sinnlichen und androgynen Stimme der Sängerin Cherry Duesbury, haben Defences vieles von dem, was Fans am Metalcore lieben, auf ein neues Level gehoben. Über 10 Jahre, 2 EPs und 3 LPs hinweg bleibt das zugrunde liegende Thema der inneren Einkehr, Selbstreflexion und Suche nach der eigenen Stärke ungebrochen präsent. Self-acceptance-core at its finest!

Nun meldet sich die Band aus Hertfordshire (UK) mit ihrer brandneuen Single Metamorphosis zurück. Der Song ist eine Motivationshilfe, um weiterzumachen. Eine Erinnerung daran, dass man sein Leben selbst gestalten kann, und manchmal kann das bedeuten, alles hinter sich zu lassen, um neu anzufangen. Nach der Veröffentlichung der Single werden Defences mit Mason Hill durch Großbritannien touren, auf Sommerfestivals in der EU und Großbritannien auftreten und Future Palace im November auf ausgewählten Daten unterstützen.

„Metamorphosis is all about transformation, and surrendering to it“, erzählen Defences. „We are evolutionary beings, constantly growing and adapting to the different paths life takes us down. Constantly saying goodbye to old versions of ourselves. It can be painful, uncomfortable and terrifying, even when we know it’s meant for us. This song is a motivational reminder to keep going, a reminder that you get to write your own story, and sometimes that can mean burning everything down to start over.“

Defences haben zahlreiche ausverkaufte Tourneen durch Großbritannien und die EU absolviert, ganz zu schweigen von zahlreichen Festivalauftritten, darunter beim Download, Takedown, Turbulence oder Burn It Down. Mit ihren Veröffentlichungen haben sie bereits mehr als 15 Millionen Streams erzielt und wurden in einigen der größten Streaming-Playlists platziert.

Im Anschluss an die Single-Veröffentlichung gehen Defences ausgiebig auf Tour.

Defences live:

17.03. UK, Manchester Academy 3 /mit Mason Hill

18.03. UK, Bristol – Exchange /mit Mason Hill

19.03. UK, London – Underworld /mit Mason Hill

20.03. UK, Wolverhampton – KK’s Steel Mill /mit Mason Hill (ausverkauft)

22.03. UK, Glasgow – Garage /mit Mason Hill

01.05. UK, High Wycombe – Phoenix Fest

25.07. DE, Aachen – RodaRock Festival

16.08. UK, Birmingham – Sanctum Metal Fest

22.08. UK, Newport – Royal Riot Festival

25.09. UK, Brighton – Heavy Foundation Fundraiser

04.11. UK, London – The Garage /mit Future Palace

05.11. UK, Manchester – Academy 3 /mit Future Palace

06.11. UK, Glasgow – Slay /mit Future Palace

07.11. UK, Leeds – Key Club /mit Future Palace

Line-Up:

Cherry Duesbury – Gesang

William Young – Keyboards, Gesang

Calum Wilmot – Gitarre

Kyle Parke – Schlagzeug