EMP: haben im Mai 2026 Rabatte für Neukunden und Bestandskunden

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden einige besondere Aktionen für den April 2026. Die EMP Merchandising Handelsgesellschaft GmbH ist ein deutscher Versandhändler für Merchandise-Artikel, der 1986 gegründet wurde. Mit Hauptsitz in Lingen (Ems) ist das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern vertreten. Die Abkürzung EMP steht für „Exclusive Merchandise Products“ und die Gesellschaft ist als GmbH organisiert.

Derzeit können Neukunden mit dem Code EMP15NC526 15 % Rabatt erhalten, wenn sie einen Mindestbestellwert von 39,00 € erreichen. Diese Aktion ist gültig vom 01.05. bis 31.05.2026.

Aber auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Mit dem Code EMP10EC526 erhalten sie 10 % Rabatt auf ihre Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 39,99 €. Auch diese Aktion läuft vom 01.05. bis 31.05.2026.

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