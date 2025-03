Samurai Pizza Cats: veröffentlichen neue Single “Pandastruck”

Macht euch bereit für Pandastruck, Samurai Pizza Cats‘ neuester Metalcore-Partyhymne. Hohe Energie gepaart mit einer Menge Spaß, das Quartett findet die perfekte Balance, die jeden in Bewegung bringen wird. Nachdem die Band letzten Monat bei Century Media Records unterschrieben hat, hat sie ihr neuestes Werk angeteasert, wobei Pandastruck eine der Leadsingles für die anstehende Headline-Tour der Band im Mai 2025 ist. Die Single folgt auf die vorherige Veröffentlichung der Band Super Zero.

Contra presents:

Samurai Pizza Cats

Superzero & Pandastruck Tour 25

Special Guest: Enemy Inside

01.05.2025 DE-Köln, Club Volta *

02.05.2025 DE-Hamburg, Knust *

30.05.2025 DE-Berlin, Lido **

31.05.2025 DE-Stuttgart, Im Wizemann **

*Anyone with a superhero costume will receive a special goodie

**Anyone with a panda costume will receive a special goodie