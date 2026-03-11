Samurai Pizza Cats: kündigen Headliner-Tour „Press Start European Tour 26“ für Oktober an

Samurai Pizza Cats haben offiziell ihre Headliner-Tour für Oktober 2026 angekündigt, um die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Press Start zu feiern. Die Band, die für ihre unterhaltsamen und energiegeladenen Live-Auftritte bekannt ist, wird in 12 Städten in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Österreich Station machen.

Samurai Pizza Cats – Press Start European Tour 26

Oct 3 – Antwerp BE

Oct 4 – Tilburg NL

Oct 5 – Paris FR

Oct 7 – Bochum DE

Oct 8 – Frankfurt DE

Oct 9 – Stuttgart DE

Oct 10 – Aarau CH

Oct 12 – Munich DE

Oct 13 – Vienna AT

Oct 15 – Dresden DE

Oct 16 – Berlin DE

Oct 17 – Hamburg DE

Das zweite Album Press Start von Samurai Pizza Cats wird am 27. März 2026 über Century Media Records veröffentlicht. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.