The Eternal: veröffentlichen Lyricvideo zu „Casting Down Shadows“

Nach der Veröffentlichung ihrer aktuellen EP Celestial im Januar über Reigning Phoenix Music melden sich die finnisch-australischen Dark-Metaller The Eternal mit neuem Videomaterial zurück. Gestern präsentierte die Band ein offizielles Lyricvideo zum Song Casting Down Shadows.

Getragen von melancholischen Melodien, einer düsteren Atmosphäre und der charakteristischen Mischung aus Doom, Gothic und melodischem Metal entfaltet sich der Song als eindringliche, emotional aufgeladene Reise. Zwischen ruhigen Passagen und kraftvollen Steigerungen spiegelt der Track die cineastische und introspektive Stimmung wider, die die EP Celestial prägt.

Frontmann Mark Kelson verrät uns über den Song:

„Die Lyrics von Casting Down Shadows beschwören eine Reise durch Zeit, Aufruhr und Selbstfindung herauf, eingerahmt von Bildern aus Stürmen, Monden und kargen Landschaften. Sie schildern einen Kampf mit Verlust, zerbrochenen Verbindungen und verborgenen Sehnsüchten, zugleich aber auch die Entschlossenheit, dem Sturm zu trotzen und trotz aller Angst einen Weg nach vorn zu bahnen. Das wiederkehrende Motiv des ‚Niederwerfens von Schatten‘ deutet darauf hin, sich der Dunkelheit zu stellen und zugleich nach Wahrheit und Erleuchtung zu suchen, während das Versprechen von Erneuerung und Rückkehr immer wieder anklingt. Letztlich fängt der Song die Spannung zwischen Verzweiflung und Widerstandskraft ein und zeigt einen endlosen Kreislauf: immer wieder in den Schatten zu fallen und doch erneut aufzustehen, um die Suche nach Sinn und innerem Feuer fortzusetzen.“

Mit ihrem neuen Lyricvideo rücken The Eternal einmal mehr die emotionale Tiefe und die nachdenklichen Themen von Celestial in den Fokus und geben Fans eine weitere Möglichkeit, einen der eindringlichsten Songs der EP neu zu erleben. Den Clip seht ihr ab sofort hier:

Nach dem Erfolg ihres viel beachteten Albums Skinwalker, setzt das Progressive-Gothic-Metal-Kollektiv auf Celestial seine charakteristischen Trademarks aus melancholischen Atmosphären, doomiger Schwere und progressiver Tiefe konsequent fort und liefert erneut eine emotionale, cineastische Reise, die Schönheit und Dunkelheit gleichermaßen zulässt.

Mit Mark Kelson (Gesang/Gitarre) und Richie Poate in Melbourne sowie Niclas Etelävuori (Bass, ex-Amorphis) und Jan Rechberger (Drums, Amorphis) in Helsinki haben sich The Eternal als echtes internationales Projekt etabliert. Ihre Musik spricht Fans von Katatonia, Swallow The Sun und Anathema an – düster und zugleich leuchtend, schwer und dennoch emotional erhebend!

Celestial ist digital sowie als limitierte, umweltfreundliche LP aus recyceltem Vinyl (exklusiv über den offiziellen Bandshop sowie den RPM-Shop) erhältlich. Bestellungen sind hier möglich: https://theeternal.rpm.link/celestialPR

The Eternal sind:

Mark Kelson – Guitar & Vocals

Richie Poate – Gitarre

Niclas Etelävuori – Bass

Jan Rechberger – Drums & Percussion