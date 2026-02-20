The Eternal: veröffentlichen Lyric-Video zu „Bleeding Into Light“ nach der Veröffentlichung ihrer neuen EP „Celestial“

Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihrer brandneuen, von Kritikern gefeierten EP Celestial am 16. Januar über Reigning Phoenix Music setzt die australisch-finnische Dark-Metal-Band The Eternal ihren Erfolgskurs fort. Die Band hat nun ein Lyric-Video zum eindringlichen Song Bleeding Into Light veröffentlicht und damit die emotionale Wucht und atmosphärische Tiefe der EP noch einmal verstärkt.

Bleeding Into Light zählt zu den introspektivsten Stücken auf Celestial. Getragen von düsteren Melodien, dynamischen Wechseln und einer verhaltenen Intensität, balanciert der Song Zerbrechlichkeit und Kraft. Das dazugehörige Lyric-Video spiegelt diese Stimmung wider und kombiniert die Worte mit düsteren, schattenreichen Bildern, die die Themen Verlust und innere Zerrissenheit des Songs unterstreichen. Seht es euch hier an:

Sänger und Gitarrist Mark Kelson kommentiert: „The lyrics of Bleeding Into Light explore themes of grief, deception, and the struggle for redemption amid despair. Set against a backdrop of hollow spirits and shattered visions, the song portrays a soul trapped in mourning and isolation, burdened by disgrace yet yearning for transformation. The repeated plea of “bleeding into light” reflects both suffering and a desperate desire to transcend deceit and defeat, suggesting that healing can only come through painful confrontation with truth. Ultimately, it captures the tension between being consumed by shadows of loss and the relentless drive to break free into renewal and change.“

Nach dem Erfolg ihres Albums Skinwalker von 2024 setzt die neue EP Celestial von The Eternal die charakteristische Fusion aus melancholischer Atmosphäre, düsterer Schwere und progressiver Tiefe fort. Das progressive Gothic-Metal-Kollektiv entführt uns erneut auf eine emotionale und filmische Reise durch Klang und Geist und scheut sich nicht, Schönheit und Trostlosigkeit gleichermaßen zu umarmen und neue kreative Horizonte zu erschließen.

Celestial ist digital und als limitierte, umweltfreundliche LP-Edition aus recyceltem Vinyl erhältlich. Mehr Infos findet ihr hier:

Celestial online:

https://www.facebook.com/TheEternal

https://www.instagram.com/theeternalofficial/