HOKKA: kündigen Album an und veröffentlichen Video zur neuen Single „Heart Said No“

Die finnische Newcomer-Band HOKKA kündigt ihr mit Spannung erwartetes Album Via Miseria IV an, das am 24. April über Nuclear Blast Records erscheint. Die Band vereint drei Größen der finnischen Rockgeschichte: Joel Hokka, ehemaliger Frontmann von Blind Channel, Pauli Rantasalmi, Gründungsmitglied von The Rasmus und ehemaliger Gitarrist und Songwriter, sowie den phänomenalen jungen Schlagzeuger Jimi Aslak.

Nach dem Erfolg der bereits veröffentlichten Singles In The Darkness und Death By Cupid’s Arrow präsentiert die Band nun die kraftvolle dritte Singleauskopplung Heart Said No – begleitet von einem weiteren epischen, cineastischen Video im unverkennbaren HOKKA-Stil. Seht es euch hier an:

Heart Said No hier streamen: https://hokka.bfan.link/heart-said-no

Heart Said No ist eine wunderschöne, emotionale Hymne, die auf einer fesselnden Klaviermelodie basiert. Der Song zeigt eine verletzlichere, aber dennoch kraftvolle Seite von HOKKA und verbindet erhebende Atmosphären mit der für die Band typischen Intensität. Der Song bietet einen weiteren Einblick in die klangliche Tiefe und thematische Wucht von Via Miseria IV, einem Album, das sich mit Themen wie Kampf, Widerstandskraft und inneren Konflikten auseinandersetzt.

Frontmann Joel Hokka kommentiert den Song: “Big boys don’t cry — except when writing songs like this. Heart Said No was the first song I ever wrote with tears in my eyes — and I wasn’t the only one in the band. The song is a raw and authentic deep dive into self-reflection, shaped by minds steeped in melancholy. We’re incredibly proud to announce that our first album, Via Miseria IV, will be released on April 24th.”

Via Miseria IV wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD im Jewelcase mit 20-seitigem Poster-Booklet

– 1 LP (rotes Vinyl)

– 1 LP (rot/schwarz gesprenkelt)

Darüber hinaus haben HOKKA soeben ihre ersten Live-Shows für 2026 angekündigt und bietet den Fans damit die Möglichkeit, die Kraft und die Erzählkunst der Krieger- und Sensei-Saga zum ersten Mal live auf der Bühne zu erleben.

Clubshow:

07.05.26 FI Helsinki – Tavastia

Bestätigte Festivalshows:

12.-13.06.26 FI Lahti – Kesämössö

27.06.26 FI Helsinki – Tuska

03.-05.07.26 FI Turku – Ruisrock

04.07.26 FI Tampere – Tuhdimmat Tahdit

17.-19.07.26 FI Joensuu – Ilosaarirock

23.-25.07.26 FI Kuopio – Kuopiorock

25.07.26 FI Oulu – QStock

14.-16.08.26 CH Cudrefin – Rock The Lakes

HOKKA sind:

Joel Hokka – Gesang

Pauli Rantasalmi – Gitarre

Jimi Aslak – Schlagzeug