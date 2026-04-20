Crippled Black Phoenix – Sceaduhelm

Mit Sceaduhelm legen Crippled Black Phoenix ein neues Kapitel ihrer eigenwilligen Diskografie vor. Das Album ist am 17.04.2026 über Season Of Mist erschienen und dort sowohl als CD als auch auf Vinyl erhältlich. Inhaltlich markiert es eine deutliche Verschiebung: Statt den Blick nach außen zu richten, zieht sich die Band ins Innere zurück und erkundet emotionale Nachwirkungen, Erschöpfung und persönliche Bruchstellen.

Ein dichtes, wachsendes Gesamtbild

Wie so oft verlangt auch dieses Werk Geduld. Die Songs wirken zunächst fragmentarisch, fast skizzenhaft, entwickeln jedoch mit fortschreitender Laufzeit eine bemerkenswerte Kohärenz. Einzelne Motive verweben sich zunehmend miteinander, bis ein geschlossenes Klangbild entsteht. Diese langsame Entfaltung ist eine der großen Stärken der Band und macht Sceaduhelm zu einem Album, das sich erst mit wiederholtem Hören vollständig erschließt.

Atmosphäre statt Effekthascherei

Musikalisch dominieren Zurückhaltung und Präzision. Gitarren, Synthflächen und sparsam eingesetzte Rhythmen formen eine fragile, zugleich bedrückende Atmosphäre. Eingestreute Sprachsamples setzen gezielte Akzente und erweitern die emotionale Dimension, ohne den Fluss zu stören. Statt großer Ausbrüche entsteht Spannung durch Verdichtung – ein stetiges Anziehen der emotionalen Schraube, das selten in Auflösung mündet.

Zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit

Der Opener One Man Wall Of Death verdeutlicht dieses Prinzip: Ein vorsichtig tastender Beginn steigert sich zu einer intensiven, aber kontrollierten Entladung. Diese Balance aus Kraft und Verletzlichkeit prägt das gesamte Album. Während kompaktere Stücke wie Ravenettes oder Colder And Colder schneller greifen, setzen andere Tracks stärker auf Wiederholung und subtile Veränderungen.

Themen und Vielstimmigkeit

Inhaltlich kreist das Album um Erschöpfung, Trauer und die Vermischung persönlicher und gesellschaftlicher Konflikte. Mehrere Stimmen verleihen diesen Themen unterschiedliche Facetten, ohne sich gegenseitig zu überlagern. Gerade diese Vielstimmigkeit sorgt für Dynamik innerhalb der bewusst reduzierten Klangwelt. Trotz der stilistischen Bandbreite wirkt das Album erstaunlich geschlossen. Post-Rock, Post-Punk, Doom und weitere Einflüsse greifen organisch ineinander. Allerdings führt die konsequente Zurückhaltung auch dazu, dass sich manche Passagen ähneln. Über die Laufzeit hinweg kann dadurch ein leicht monotoner Eindruck entstehen, den ich selbst allerdings genieße.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Crippled Black Phoenix – Sceaduhelm in unserem Time For Metal Release-Kalender.

Ab 01.05.2026 gehen Crippled Black Phoenix auf Tour – hier die Tourtermine:

01 May: Bremen, DE @ Hellseatic

02 May: Izegem, BE @ Headbanger’s Balls Fest*

03 May: Paris, FR @ Petit Bain

04 May: Nijmegen, NL @ Doornroosje

05 May: Bielefeld, DE @ Forum

06 May: Köln, DE @ Club Volta

07 May: Karlsruhe, DE @ Substage

08 May: Aschaffenburg, DE @ Colos-Saal

09 May: Lindau, DE @ Club Vaudeville

10 May: Reutlingen, DE @ Franz K.

11 May: Munich, DE @ Backstage

12 May: Vienna, AT @ Arena

13 May: Budapest, HU @ A38

14 May: Prague, CZ @ Rock Café

15 May: Dresden, DE @ Beatpol

16 May: Berlin, DE @ Desertfest*

*Ohne Temple Fang