Gåte: unterschreiben bei Season of Mist und veröffentlichen neue Single „Sannsiger“ feat. Maria Franz von Heilung

Die norwegische Band Gåte, die nordische Folktradition und zeitgenössischen Rock verbindet, hat bei Season Of Mist unterschrieben und Sannsiger veröffentlicht, die erste Single ihres sechsten Studioalbums, das im Oktober 2026 erscheinen soll. Die Single wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, bei dem Maja Holand Regie führte.

Sannsiger könnt ihr euch hier ansehen:

Sannsiger hier streamen: https://orcd.co/gatesannsiger

Sannsiger greift die Figur des Sannsigers auf – einen Archetyp aus Folklore und mündlicher Überlieferung, der Zeichen, Visionen und göttliche Botschaften deutet, um die Zukunft zu erahnen. Im Song steht die Figur auch für all jene, die unbequeme Wahrheiten aussprechen, Stimmen, die historisch zum Schweigen gebracht oder bestraft wurden, weil sie das infrage stellten, was andere verbergen wollten. Musikalisch verwebt der Song Hardangerfiedel und Nyckelharpa mit dem modernen Sound der Band und erzeugt so einen Ausdruck, der von Wiederholung, Spannung und ritueller Bewegung geprägt ist.

„Sannsiger hit me from the very first moment that I heard it”, sagt Maria Franz, Sängerin von Heilung. “The song’s raw energy immediately resonated with me. I’ve been a fan of Gåte for many years, so accepting the invitation was a no-brainer. The band were wonderful to work with, and I’m very excited to hear the rest of their upcoming album.“

Sannsiger wurde von Kristian Fanavoll Tvedt und Magnus Børmark produziert. Der Song wurde in den Kulturlåven Studios und den Øra Studios in Trondheim, Norwegen, aufgenommen. Mix und Mastering übernahm Jacob Hansen.

„Signing with Season Of Mist reflects a shared ambition to work without compromise and with a long-term vision for reaching an international audience”, sagen Gåte. “The title of our new single, ‘Sannsiger’, is a figure who is found in folklore and belief systems across cultures. They are understood as someone who interprets signs, visions and divine messages, in order to foresee what lies ahead. Within the context of this song, they also represent those who dare to speak uncomfortable truths. Throughout history, and still today, such voices have often been silenced, punished or attacked for challenging what others wish to keep hidden.“

Gåte wurde Anfang der 2000er Jahre gegründet. Ihr Debütalbum von 2002 stieg auf Platz eins der norwegischen Albumcharts ein und brachte ihnen den Spellemann Award als beste Newcomer ein. Nach zwei weiteren Alben legte die Band eine Pause ein, bevor sie 2017 mit großem Erfolg und ausverkauften Konzerten zurückkehrte. Sie vertraten Norwegen beim Eurovision Song Contest 2024 und tourten 2025 mit Leprous durch Europa. Ihr Vertrag mit Season Of Mist markiert ihr bisher internationalstes Kapitel. Im Vorfeld der Albumveröffentlichung sind ausgedehnte Tourneen außerhalb der nordischen Länder geplant.

Im Vorfeld ihres neuen Albums kündigen Gåte außerdem eine Headliner-Tour im Herbst an. Die Tour führt die Band in neun Städte Norwegens sowie zu einem Konzert nach Istanbul, Türkei. Im Rahmen dieser zehn Konzerte werden sie neben Sannsiger auch weitere neue Songs und Fan-Favoriten aus ihrer gefeierten Diskografie präsentieren.

Gåte – Konzerttermine 2026:

October 23 – Trondheim, Norway @ Havet

October 30 – Drammen, Norway @ Union

October 31 – Oslo, Norway @ Sentrum Scene

November 5 – Haugesund, Norway @ Høvleriet

November 6 – Stavanger, Norway @ Folken

November 7 – Bergen, Norway @ Verftet

November 12 – Skien, Norway @ Parkbiografen

November 13 – Moss, Norway @ Verket Scene

November 14 – Hamar, Norway @ Festiviteten

November 21 – Istanbul, Turkey @ IF Performance

Gåte spielen am 1. August ein Akustik-Set beim Castlefest in den Niederlanden und treten am 13. Juni als Special Guests von Wardruna bei der Nordic Night in Oslo auf.

Gåte (acoustic) – Castlefest 2026

Saturday, August 1 – Lisse, Netherlands

Gåte (acoustic) – Nordic Night

Saturday, June 13 – Grefsenkollen, Norway (w/ Wardruna, Mari Boine, Sara Parkman + Aeverstaden)

Verwurzelt in der Schnittstelle nordischer Folktradition und zeitgenössischem Rock, hat die norwegische Band Gåte über zwei Jahrzehnte einen Sound entwickelt, der gleichermaßen archaisch und kraftvoll gegenwärtig wirkt. Inspiriert von jahrhundertealten Balladen, mündlichen Überlieferungen und traditionellen Gesangsformen, verwandelt die Band diese Quellen in Musik, die körperlich, emotional direkt und unverwechselbar eigen ist.

Das alte Material wird nicht um seiner selbst willen bewahrt, sondern neu bearbeitet und in einen neuen Kontext gestellt, wodurch es mit zeitgenössischer Dringlichkeit und Relevanz erklingt. Ihre Konzerte sind mitreißend und intensiv und verbinden rohe Energie mit einer fast rituellen Konzentration, die ihnen auf internationalen Bühnen einen wachsenden Ruf eingebracht hat.

Gåte sind:

Gunnhild Sundli

Magnus Børmark

Jon Even Schärer

Mats Paulsen

Arn Andersson Todal

Gåte online:

https://www.facebook.com/Gaateband/

https://www.instagram.com/gaate_official/