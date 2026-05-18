The Builders And The Butchers - Photo Credit: Tari Gunstone
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The Builders And The Butchers: präsentieren ihr neues Album „No Tomorrow“ ab dem 19.05. live auf deutschen Konzertbühnen

The Builders And The Butchers sind mit ihrem siebten Album No Tomorrow zurückgekehrt, das Mitte April über
The Instrument Village/Broken Silence erschien und jetzt überall erhältlich ist.

Die Folk-Rock-Band aus Portland, Oregon präsentiert ihr neues Album ab dem 19. Mai jetzt auch live auf deutschen Konzertbühnen.

The Builders And The Butchers – Live-Termine Deutschland:

  1. Mai 2026 Stuttgart, Goldmarks
  2. Mai 2026 Köln, Blue Shell
  3. Mai 2026 Hamburg, Nochtspeicher
  4. Mai 2026 Hannover, Mephisto (Faust)
  5. Mai 2026 Dresden, Beatpol
  6. Mai 2026 Frankfurt, Nachtleben
  7. Mai 2026 Berlin, Privatclub
  8. Mai 2026 München, Live Evil

Mehr Informationen zu No Tomorrow findet ihr hier:

The Builders And The Butchers: kehren mit siebtem Album „No Tomorrow“ zurück

The Builders And The Butchers online:
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