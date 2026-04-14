RPWL – World Through My Eyes – Live

Heute ärgere ich mich schon ein wenig – nicht über RPWL, sondern über mich. Warum bin ich nicht zu diesem grandiosen Konzert gegangen? Was hat mich daran gehindert, RPWL im geliebten Logo in Hamburg oder in Hannover zu sehen? Ich kann es im Nachgang (Recherche ist alles) sagen. Ich war auf den Azoren im Urlaub. Ok, das entschuldigt es vielleicht. Nachdem im letzten Jahr die 20-Jahre-Revisited-Version erschien (Review hier), kommt im Mai die Live-Ausgabe. Ich höre gerade die erste Scheibe des CD-Digibooks und bereits bei dem ersten Durchlauf beschleicht mich der Verdacht, etwas Großartiges verpasst zu haben. Die Freisinger Truppe um den Tastenvirtuosen und Sänger Yogi Lang und Meistergitarristen Kalle Wallner zeigt auf World Through My Eyes – Live ihre Qualitäten als eingespieltes Team. Unterstützt werden die beiden von Marc Turiaux an den Drums und Markus Grützner am Bass. Dazu verstärkt Butsch Keys an den Tasteninstrumenten, während Yogi meistens am Mikro agiert. Die Backgroundsängerinnen Caroline Von Brünken und Carmen Tannich haben sich in der Vergangenheit bewährt und sind ebenfalls wieder mit von der Partie, sodass ein siebenköpfiges Ensemble auf der Bühne steht.

Die erste CD feiert die gesamte World Through My Eyes live

Die Setlist lässt kaum Wünsche offen. Das komplette World Through My Eyes-Album kommt zum Zuge, dazu ein paar weitere Perlen aus der inzwischen seit fast dreißig Jahren bestehenden Band, die mal als Pink-Floyd-Coverkapelle begonnen hat. Inzwischen haben sie elf reguläre Alben und neun Live-Platten herausgebracht. Mit der Jubiläumstour zu World Through My Eyes im letzten Jahr haben sie wohl ihr mit Abstand erfolgreichstes Album gewürdigt und durchweg begeisterte Zuhörer hinterlassen. Sleep eröffnet die erste CD und weiß sofort zu begeistern. Es ist der typische RPWL-Sound: Yogis einprägsame Stimme, dazu das gefühlvolle Gitarrenspiel von Kalle Wallner, der aber auch an den richtigen Stellen zupacken kann. Die beiden Damen im Background passen einfach hervorragend zum Gesamtkonzept, und so ergibt das eine harmonische Einheit. World Through My Eyes wird an einem Stück durchgespielt, und auch die Zeiten der einzelnen Songs werden weitestgehend eingehalten. So sind dann auf der ersten CD gleich mal acht Songs über sechs Minuten lang, was natürlich auch faszinierende Interpretationen zulässt. Start The Fire und Everything Was Not Enough folgen und fügen sich nahtlos an. Zwischen den einzelnen Songs gibt’s natürlich verdienten Beifall, der dankend angenommen wird. Immer wieder gibt es Einlagen an den Keys von Butsch, und auch Kalle zeigt immer wieder sein Können. Er ist einer der erfolgreichsten Gitarristen dieses Genres und maßgeblich am Sound von RPWL beteiligt. Mit Roses folgt – hier in der richtigen Reihenfolge, sonst gern als Zugabe gespielt – wohl der bekannteste Track von RPWL. Im Original wurde er zusammen mit Ray Wilson eingesungen. Dieser Song besticht durch eine eingängige Melodie, einen mitreißenden Chorus und eine schmeichelnde Tonfolge, die berührt. Das Publikum geht lautstark mit und verleiht dem Song zusätzliches Gewicht. In diesem Stil geht es mit den restlichen Songs des Albums weiter. Immer wieder ein Genuss, das Zusammenspiel der Stimmen. Das ist großes Kino, auch die akustische Gitarre wird eingesetzt. Die Rhythmusfraktion liefert die stabile Basis, auf der sich Kalle Wallner und auch Butsch an den Keys ausleben können. So ist jeder Track einfach ein Genuss. 3 Lights mit Mega-Keyboardeinlage, die an beste Genesis-Zeiten wie zu Trespass oder Nursery Cryme erinnert, während Kalle sich in Pink-Floyd-Sphären bewegt. Einfach nur genial. Ähnliches geht mir bei Bound To Reach The End durch den Kopf.

Der zweite Silberling wartet mit weiteren Tracks des RPWL-Kataloges auf

Die zweite Scheibe beginnt mit Hole In The Sky von Gentle Art Of Music. Wieder haben es die Freisinger verstanden, Moderne mit Bewährtem zu verbinden. Die Nähe zu Pink Floyd, Genesis und anderen Genre-Größen ist unverkennbar, auch wenn RPWL es hervorragend verstehen, ihre eigene Identität daraus zu entwickeln – und das mit Erfolg. Melancholische Momente wechseln sich mit getragenen Phasen, wunderbaren Melodiebögen und fulminanten Solos ab. Prog-/Art-Rock at it’s best. Und immer wieder, ich wiederhole mich: Kalle Wallner ist einfach ein Künstler, dem man huldigend danken sollte. Er schafft es, seine Noten in schwindelerregende Höhen zu schrauben, und wenn du glaubst, es geht nicht höher, kommt da noch ein Ton … Victim Of Desire vom letzten Album Crime Scene folgt. Da beschreiten RPWL andere Wege. Es ist nicht mehr so zwingend an die 70er-Prog-Ikonen angelehnt. Rockiger, rifforientierter, vielleicht etwas experimenteller, eigene Wege beschreitend kommt es daher. Der Song knackt die neun Minuten und wurde so auch auf der zugehörigen True Crime Live Tour 2023 gespielt. Ich bin da ehrlich: Die älteren Stücke sprechen mich mehr an, obwohl auch hier wieder beeindruckende Momente dabei sind. Tales From The Outer Space war eines der Alben, bei denen RPWL sich weiter von den ursprünglichen Wurzeln entfernten. Obwohl es sich eigentlich nicht um ein Konzeptalbum handelt, sondern eher um eine Aneinanderreihung von Science-Fiction-Geschichten, bewegte sich die Band in einer experimentelleren Phase. Rockiger als zu Wanted-Zeiten, mit Manfred-Mann-Anleihen im Keyboard-Solo, bleibt es aber Art Rock vom Feinsten. Ein weiterer Outer-Space-Song wartet mit einer schönen Abwandlung des Textes auf. So erfährt man nebenbei, dass die Platte wohl in Bochum aufgezeichnet wurde. So lautet es: „You can buy a house in Bochum (statt Texas), a brand new car from Japan“. Es folgen noch 13 Minuten King Of The World ebenfalls von Crime Scene (schöne Hookline). Danach folgen noch der auf der World Through My Eyes Platte als Bonussong gelistete New Stars Are Born, ebenfalls über 13 Minuten Spielzeit, und Unchain The Earth, bevor als letzter Song The Shadow von Beyond Man And Time die CD abschließt. Stolze 142 Minuten stehen danach auf der Player-Anzeige. Das sind umgerechnet zwei Stunden und fast 25 Minuten Konzert. Mir liegt die Doppel-CD vor, aber natürlich gibt es auch eine Vinyl, die aber nur die erste CD abbildet. Wer also das gesamte Konzert möchte, muss zur CD greifen oder eben beides in seinen Besitz bringen. HIER! geht es für weitere Informationen zu RPWL – World Through My Eyes Live in unserem Time For Metal Release-Kalender.