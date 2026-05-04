Mondpalast: veröffentlichen zweite Single „Du Willst Es Doch Auch“ feat. Simon McBride von Deep Purple

Mit ihrem sanft rockenden Single-Debüt Wieder Hier feierten Mondpalast einen wahrlich fulminanten Einstand!

Ihre zweite Auskopplung zeigt das Erfolgs-Duo, bestehend aus Top-Producer Eike Freese und Pop-Poet Stefan Aurel jetzt von noch rockigerer Seite: Du Willst Es Doch Auch ist ein druckvoller Song mit eingängigem Refrain und hohem Ohrwurmpotenzial. Besonderes Highlight: Kein Geringerer als Deep-Purple-Gitarrist Simon McBride steuerte ein markantes Gitarrensolo bei. Warum er das machte? – „I like this Song – and I like these Guys!“

Du Willst Es Doch Auch hier streamen: https://bfan.link/du-willst-es-doch-auch

Und das werden auch die bundesdeutschen Rockfans tun: Am 26.06. erscheint der Longplayer, der kraftvollen Stadionrock, eingängigen Power Pop und emotionale Balladen zu einem Sound verbindet, der gleichzeitig zeitgemäß und klassisch wirkt – Rock mit Herz, Energie und großen Melodien.

Aufgenommen wurde das Album in den Chameleon Studios Hamburg, dem Studio von Eike Freese, der als Produzent bereits zahlreiche erfolgreiche Produktionen verantwortet hat und den Booboo Studios, Benissa, Spanien. Der dort entstandene Sound verbindet rohe Rockenergie mit moderner Produktion und klaren Hooks.

Mondpalast – das sind Eike Freese und Stefan Aurel, zwei langjährige Profimusiker mit weitreichender Liveerfahrung, die mit ihrem Projekt nicht nur Musik machen, sondern den Soundtrack für die eigenen, brennendsten Momente liefern. Ihr Name steht für einen schweißtreibenden Mix aus Stadionrock, Powerpop und epischen Balladen, die direkt unter die Haut gehen. Von der zerbrechlichen Melodie bis zum brettstarken Gitarrenriff – ihre Songs zünden ein wahres Feuerwerk an Leidenschaft. Mondpalast sind die Antwort auf die lauter werdenden Rufe der Radiohörer und Konzertgänger, die die “Gitarren-Tanzbarkeit” à la Springsteen – gerade im heutigen Livegeschäft der aktuellen Rock-/Popmusik –vermissen lassen.

In den weltbekannten Chameleon-Studios in Hamburg nahmen Mondpalast ihr Debütalbum auf. Hier, in einer der kreativsten Musikschmieden des Landes, entstand der Sound, der die Band auszeichnet: roh, ungeschliffen und zugleich perfekt ausproduziert. Freese brachte nicht nur seine Erfahrung als Produzent ein, sondern auch seine einzigartige Leidenschaft für jedes Detail.

Das macht dieses Projekt so spannend – ob als AC/DC-Fan verheiratet mit einem Helene–Fischer-Fan: Beide sollen gleichermaßen live angesprochen werden – und am besten ihre Kinder mitbringen.

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