Uncle Acid And The Deadbeats: veröffentlichen neuen Song „Don’t Let It Control You“ inklusive Musikvideo

Die Kult-Psych-Rock-Band Uncle Acid And The Deadbeats ist mit ihrer neuen Single Don’t Let It Control You Records zurück, die am 29. Mail als 7″- Single über Killer Candy erscheint.

Mit Fuzzrite-Gitarren, treibendem Stooges-Piano, schrägen Harmonien, Background-Vocals im Stil von Shadow Morton und Pulp-Horror-Lyrics entwickeln sich Uncle Acid And The Deadbeats weiterhin in ihrer ganz eigenen, furchteinflößenden Welt. Als blutgetränkter Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum fegt Don’t Let It Control You in 3:45 Minuten Psycho-Rock mit Kettensägen-Geschwindigkeit durch die Boxen.

Diese limitierte Single ist die erste 7”-Veröffentlichung der Band seit Pusher Man im Jahr 2016. Vorbestellungen sind hier möglich: killercandyrecords.com Begleitend dazu hat sich die Band mit den Low-Budget-B-Movie-Spezialisten Tinnitus Productions zusammengetan, um ein exklusives Super-8-Musikvideo zu produzieren.

Seht euch das Video hier an:

Die Band kündigt außerdem für November Shows in Großbritannien und Irland an, zusätzlich zu ihren europäischen Terminen im Sommer. Tickets für alle UK- und Irland-Termine sind seit dem 30. April erhältlich.

Europe 2026

04.06 – Sweden Rock Festival, Norje, Sweden

06.06 – Freak Valley Festival, Netphen, Germany

07.06 – La Laiterie, Strasbourg, France

10.06 – Kafé Antzokia, Bilbao, Spain

12.06 – Lav, Lisbon, Portugal

13.06 – Sala Mon, Madrid, Spain

14.06 – Razzmatazz 2, Barcelona, Spain

16.06 – Le Rex, Toulouse, France

17.06 – Le Rocher De Palmer, Bordeaux, France

18.06 – Hellfest, Clisson, France

20.06 – Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgium

22.06 – Vera, Groningen, Netherlands

24.06 – Ut Connewitz, Leipzig, Germany

26.06 – Im Wizemann, Stuttgart, Germany

27.06 – Sol Sonic Ride, Wiesbaden, Germany

28.06 – Rock In Bourlon, Bourlon, Bourlon France

02.07 – Roskilde, Roskilde Denmark

03.07 – Bear Stone Festival, Donje Primislje, Croatia

UK 2026:

19.11 England Wolverhampton KK’s Steel Mill

20.11 England Manchester New Century Hall

21.11 Scotland Glasgow The Garage

22.11 England Leeds Brudenell

24.11 England Bristol Trinity

25.11 England Southampton Engine Rooms

27.11 England Brighton Concorde 2

28.11 England Norwich Waterfront

29.11 England Nottingham Rescue Rooms

Über Uncle Acid And The Deadbeats

Kevin Starrs, der Kopf hinterUncle Acid And The Deadbeats, erschafft seit 2009 außergewöhnliche Musik. Schon immer zu eigenwillig und mutig, um sich in gängige Schubladen stecken zu lassen, entstammen sie einer obskuren Ecke des verschlungenen britischen Undergrounds – als geheimnisvolle Wegbereiter einer neuen, überwältigend psychedelischen Interpretation der rohen Grundelemente von Hard Rock und Downer Blues. Durchzogen von den eigenwilligen Melodien, Gesangsharmonien und verspielten Arrangements des Psychedelic Pop ebenso wie vom dissonanten Donner und den morbiden Bildern des Proto-Metal, liegt Starrs’ größte Leistung darin, aus diesen vertrauten Zutaten eine völlig neue Klangwelt erschaffen zu haben. Fest als Kulthelden etabliert, untermauerten Uncle Acid And The Deadbeats den Erfolg von The Night Creeper mit ausgedehnten Welttourneen, darunter eine Reihe ausverkaufter Shows in den USA, Großbritannien, Europa und Australien. Das dystopisch getränkte Wasteland folgte und festigte ihren Ruf, bevor sie mit dem bizarren „Audiofilm“-Konzeptalbum Nell’ora Blu ihr Publikum herausforderten und neue Klangwelten erschlossen.

Während sich viele Musiker damit begnügen, ihren eigenen (oder fremden) Trends hinterherzulaufen, bleiben Uncle Acid And The Deadbeats kompromisslose Individualisten. Meisterhaft beschwören sie die magischen Atmosphären der bewegten Vergangenheit harter Musik herauf und klingen dabei doch vollkommen einzigartig. Mit ihrem eigenen Label Killer Candy Records, der Single Don’t Let It Control You und einem neuen Album, das für 2026 angekündigt ist, bleiben Acid And The Deadbeats eine der tödlichsten Live-Erfahrungen überhaupt.

Acid And The Deadbeats sind:

Kevin Starrs – Gesang, Leadgitarre

George Hudson – Rhythmusgitarre, Gesang

Jus Smith – Bass

Jon Rice – Schlagzeug

Rachel Burnett – Keyboard, Gesang

Acid And The Deadbeats online:

https://www.instagram.com/uncleacidband/

https://www.facebook.com/uncleacid/