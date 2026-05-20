Amberian Dawn: teilen neue Single „Unchained“ + Video

Die finnische Symphonic-Metal-Band Amberian Dawn präsentiert die dritte fesselnde Single ihres kommenden Albums Temptation’s Gates. Das Werk, das am 26. Juni 2026 über Napalm Records erscheint, ist ihre erste Veröffentlichung mit der neuen Sängerin Nicole Willerton. Unchained zeigt, wie anders die Band mit ihrer neuen Stimme klingt: In der Single entfesselt die neue Frontfrau ihr volles Potenzial und kontrastiert engelsgleichen Gesang mit kräftigen Growls – eine Premiere für Amberian Dawn! Mit einem mutigen Schritt vorwärts hat das Quintett etwas deutlich anderes, wenn auch ebenso Passendes erschaffen – wahrlich ungebunden.

Tuomas Seppälä über Unchained:

„Es war aufregend, einen Song um ein echtes, traditionelles Riff herum zu schreiben. Über die Jahre habe ich diesen Riff-orientierten Ansatz etwas aus den Augen verloren – doch dieses Mal fühlte es sich genau richtig an. Das Haupt-Riff hat sich schnell und natürlich ergeben, der Rest des Songs folgte drum herum, getragen von dem Gefühl, das das Riff erschuf. Der Song ist sehr dynamisch und beinhaltet viele verschiedene Elemente, was unsere Sängerin auf mehreren Ebenen forderte. Sie hat es brillant gemeistert und mit Leichtigkeit eine herausragende Performance abgeliefert. Es hätte ein viel längerer Song werden können, doch ich wollte die Struktur fokussiert halten. Der Song verlangte außerdem nach einem Weltklasse-Solo, was Emil voller Selbstbewusstsein und Exzellenz erfüllte.“

Nicole Willerton über Unchained:

„Unchained ist ein Song, in dem es darum geht, sich von innerem Schmerz zu lösen. Er beschreibt den Kampf, sich zwischen Angst und Urteil gefangen zu fühlen. Der Song stellt die Tendenz infrage, andere au Angst oder Unsicherheit heraus schlecht zu machen, und erinnert uns, dass wir alle menschlich sind und einen Raum brauchen, wir selbst zu sein. Unchained ergründet, wie wichtig es ist, Freiheit zu finden und unsere Dämonen loszulassen.“

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