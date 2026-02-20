Friendship Commanders: bringen ihr Album „Bear“ auf US- und Europatournee

Nach einer erfolgreichen Warm-up-Show in Houston, Texas, starten Friendship Commanders ihre nächste Nordamerika-Tour. Der Auftakt erfolgt am 18. Februar 2026 im Black Magic Social Club in Houston.
Die Tour steht im Zeichen des aktuellen Albums Bear, das am 10. Oktober 2025 erschienen ist und im Alternative- und Heavy-Rock-Bereich große Resonanz erhalten hat. Mit zahlreichen Terminen zwischen Februar und April präsentiert das Duo das neue Material live in den USA.
Sängerin Buick Audra erklärt im Namen der Band, dass man sich darauf freue, im Februar, März und April das Publikum in den USA zu treffen. Musik verstehe die Band als Dialog, und man sei gespannt auf den Austausch mit neuen Stimmen. Intensive Live-Momente seien garantiert.
Friendship Commanders – US-Tour 2026
18.02.2026 – Houston, TX – Black Magic Social Club
19.02.2026 – Baton Rouge, LA – Mid City Ballroom
20.02.2026 – New Orleans, LA – Siberia
21.02.2026 – Mobile, AL – Alabama Music Box
22.02.2026 – Gainesville, FL – The Atlantic
24.02.2026 – Tampa, FL – Deviant Libation
25.02.2026 – Miami, FL – Las Rosas
26.02.2026 – Orlando, FL – Will’s Pub
27.02.2026 – Jacksonville, FL – Hard Love
28.02.2026 – Savannah, GA – Totally Awesome Bar
01.03.2026 – Athens, GA – The World Famous
03.03.2026 – Atlanta, GA – Boggs Social
04.03.2026 – Asheville, NC – The Odd
05.03.2026 – Richmond, VA – Cobra Cabana
06.03.2026 – Durham, NC – Pinhook
07.03.2026 – Charlotte, NC – Snug Harbor
08.03.2026 – Chattanooga, TN – JJ’s Bohemia
04.04.2026 – Nashville, TN – TN Brew Works
10.04.2026 – Chicago, IL – Reggie’s Music Joint
Im Anschluss folgt eine Europa-Tour im Mai und Juni 2026, die unter anderem Station in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, der Slowakei und Luxemburg macht.
Friendship Commanders – European Tour 2026
16.05.2026 – Coevorden, NL – MFC
19.05.2026 – Barberaz, FR – Le Brin De Zinc
23.05.2026 – Cottbus, DE – Galerie Fango
25.05.2026 – Bratislava, SK – Koncerty Na Garážach
27.05.2026 – Radebeul, DE – Barnyard Club
28.05.2026 – Münster, DE – Rare Guitar
29.05.2026 – Hagen, DE – Werkhof Hohenlimburg
30.05.2026 – Asendorf, DE – Kulturhaus B.O.
02.06.2026 – Hamburg, DE – Hafenklang
03.06.2026 – Hildesheim, DE – Club Veb
06.06.2026 – Esch-Alzette, LU – Mk Bar
Weitere Informationen zu den Shows sind über die offiziellen Kanäle der Band erhältlich.