Belphegor: dunkle Rückkehr mit „Scarlet Beast – Leviathan“

Die Tore öffnen sich erneut. Mit der Veröffentlichung von Scarlet Beast – Leviathan kehren Belphegor finsterer und fokussierter denn je zurück. Der neue Track entfaltet sich mit der Gewalt eines heranrückenden Kolosses, getragen von schleppenden, monolithischen Riffs und einer erdrückenden Atmosphäre der Unausweichlichkeit. Die Single verkörpert eine gewaltige Präsenz, die alles überragt – unerbittlich und kompromisslos.

Scarlet Beast – Leviathan setzt nicht auf Geschwindigkeit, sondern fordert Unterwerfung. Statt blindem Tempo dominieren Spannung, Dichte und pure Autorität. Der Song vereint ritualistische Black-Metal-Atmosphäre mit dem zermalmenden Gewicht von Death Metal. Das Ergebnis ist ein akustisches Monstrum, das sich mit gnadenloser Entschlossenheit durch verbrannte Landschaften fräst, während der Tod im Kielwasser folgt.

Die Single erscheint pünktlich zum Start von Belphegors Nordamerika-Tour Praise The Beast und markiert den Beginn eines neuen Kapitels, das die Band direkt auf die Bühne trägt. Das enorme Gewicht des Songs und sein bewusst gesetztes, schleppendes Tempo entfalten live eine wuchtige Spannung, die auf Kontrolle und Dominanz setzt. Ein Auftakt, der die Messlatte hochlegt und eine Tour verspricht, die den Kontinent mit ritueller Intensität überziehen wird.

Begleitet wird die Single von einem kargen, kompromisslosen Musikvideo, das die Essenz wahrer Finsternis einfängt. Roh und dreckig in der Ausführung, konzentriert sich der Clip auf rituelle Bildsprache, Schatten und Verfall. Es ist kein Spektakel, sondern eine Beschwörung.

Mit Scarlet Beast – Leviathan demonstrieren Belphegor einmal mehr ihre Meisterschaft in kontrollierter Zerstörung. Dieses Biest rennt nicht. Es marschiert. Und nichts stellt sich ihm in den Weg.

Seit ihrer Gründung 1993 in Österreich gelten Belphegor als eine der brutalsten und transgressivsten Kräfte im Black-Death-Metal. Die Band hat über drei Jahrzehnte hinweg ihren feurig-frevelhaften Sound immer wieder neu definiert, indem sie die gewaltige Präzision des Death Metal mit der ritualistischen Finsternis des Black Metal vereint.

Mit ihrem zwölften Studioalbum The Devils (2022) lieferten Belphegor eines ihrer härtesten und ambitioniertesten Werke ab. Die Band ist bekannt für ihre intensiven Live-Rituale und hat unermüdlich auf Tourneen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien gespielt.

Jetzt, da die Band sich der Fertigstellung ihres 13. Studioalbums nähert, ist eine tiefere und geheimnisvollere Kraft erwacht. Seid bereit. Das nächste Kapitel steht bevor.