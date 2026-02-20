Rising Insane: holen Caskets für neue Single „Good Enough“ an Bord

Nach ihrer ausverkauften Tour mit Callejon stürmt die deutsche Metalcore Band Rising Insane mit ihrer neuen Single Good Enough ins Jahr 2026. Mit an Bord haben sie dabei Matt Flood von Caskets. “Being invited to feature on Rising Insane’s new single was an incredible experience, and I can’t wait to see how fans respond to Good Enough”, erzählt Matt Flood. „It’s a high-energy, powerful track, and I think both Rising Insane fans and Caskets fans are really going to connect with it.“

Der Song behandelt auf intensive Weise innere Konflikte, Verletzlichkeit und die Suche nach Selbstakzeptanz. Gefangen zwischen Zweifeln und inneren Stürmen hinterfragt Good Enough das Selbstwertgefühl.

Rising Insane bleiben ihren Metalcore-Wurzeln treu, demonstrieren jedoch eine signifikante kollektive und individuelle Reife, die sich in einem unverkennbar frischen und weiterentwickelten Sound manifestiert. Mit mehr als 25 Millionen globalen Streams haben sich Rising Insane längst in der deutschen Metalcore-Szene etabliert und dominieren wichtige Playlists wie The Core und Kickass Metal.

Live:

02.05. DE, Berlin – Hole 44 / 10 Years of a Rising Phoenix

13.06. DE, Hude – Klosterbeben

12.08. NL, Leiden – Nobel /w Of Mice & Men

22.08. DE, Oelde – Oelde Open Air

24.10. DE, Essen – Weststadthalle / Rocken Hilft

05.12. DE, Bremen – Kulturzentrum Lagerhaus

Line-Up:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Florian Köchy – Gitarre

Robert Kühling – Schlagzeug