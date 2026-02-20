Volucrine: melodischer Sturm mit neuer Single „Golem“

Die finnische moderne melodische Death-Metal-Band Volucrine wird im Laufe des Jahres 2026 ihr fünftes Album über Inverse Records veröffentlichen. Am 18. Februar erscheint die erste Single Golem, und das dazugehörige Musikvideo ist hier verfügbar:

Der Kopf der Band, Jupe Velin, äußert sich zu der neuen Single: „Nachdem der große Vulkan ausgebrochen war, war die Welt öde und leer. Die Erde war mit versteinerter Lava bedeckt und die Luft war schwer von Asche. Wie durch ein Wunder bewegte sich jedoch etwas in dem grauen Nebel…“ Er beschreibt die Entstehung des Songs und betont, dass Golem aus einer möglicherweise folk-inspirierten Gitarrenmelodie im Refrain aufgebaut wurde. Mit dem typischen Riff-Textur von Volucrine und einem kraftvollen Vers sei das Ergebnis ein chirurgischer Schlag in Songform, der stolz als erste Single des kommenden Albums präsentiert werden kann. Die Texte richten sich an diejenigen, die manchmal das Gefühl haben, dass das Leben mehr nimmt, als es gibt.

Volucrine ist ein finnisches alternatives Metal-Kollektiv, das 2011 ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Nach vier Alben, zwei EPs und unzähligen Live-Shows hat die Band ihren persönlichen Stil auf den Höhepunkt geschärft, wobei sie weiterhin mutig die Grenzen ihres Genres testet. Die Texte sind von tief persönlicher Natur und verleihen der Musik von Volucrine eine menschliche Stimme.

Nach dem Album ETNA (Inverse Records, 2024), das weltweit viel positive Aufmerksamkeit erhielt, ist die Band bereit, neues Material aus ihrem kommenden Album zu präsentieren, das im Herbst erscheinen wird. Mit dem Thema der Wiedergeburt können wir von diesem Album das Unerwartete erwarten, da ein großer Kreis geschlossen wird.