01.03.2026 – Crystal Lake – Miss May I – Great American Ghost – Diesect

Crystal Lake, 2002 in Tokio gegründet, ist eine dynamische Fünf-Personen-Band.

Ihr unverwechselbarer Sound schöpft Einflüsse aus Hardcore und Metalcore und verbindet nahtlos eingängige Melodien mit kraftvoller Härte. Ihre außergewöhnliche Musik hat international breite Anerkennung gefunden und nationale Grenzen überschritten. Mit ihrer unermüdlichen und elektrisierenden Bühnenpräsenz begeistert Crystal Lake weiterhin Fans auf der ganzen Welt.

04.03.2026 Paceshifters spielen Nirvana / Ginger Evil

1991 war das Jahr, in dem alternative Musik in den Mainstream brach – mit Nirvanas unzerstörbarem Klassiker Nevermind als ultimativem Meilenstein. Seitdem sind 35 Jahre vergangen, doch das Album klingt noch immer so dringlich und zeitlos wie eh und je.

Für Paceshifters – eine der besten Rockbands, die aus den Niederlanden kommen – ist Nirvana seit langem eine wichtige Inspirationsquelle. Das Trio tourt seit 15 Jahren durch Europa und hat sich einen Ruf für intensive Live-Shows erarbeitet, die voller Spannung, musikalischer Explosionen und mitreißender Höhepunkte stecken.

Jetzt zollen sie ihren großen Helden Tribut: nicht mit einer kompletten Aufführung von Nevermind, sondern mit einem Set, das voller Tracks dieses legendären Albums steckt, ergänzt durch andere Nirvana-Klassiker. Erwartet einen Abend voller roher Energie und Nirvana-Songs, gespielt, als hinge ihr Leben davon ab.

06.03.2026 The Hirsch Effekt

Mit ihrem siebten Album Der Brauch im Gepäck brechen The Hirsch Effekt 2026 zu einer ausgedehnten Tour durch Deutschland und die Schweiz auf. Rund 16 Shows stehen auf dem Plan – in Clubs, wo die Nähe zum Publikum Teil des Konzepts ist. Wer eine Show dieser Band besucht, erlebt kein distanziertes Konzert, sondern ein intensives kollektives Musikerleben.

Die Band ist bekannt für ihre energetische Präsenz, die sich ab Sekunde eins des Konzertabends auf die Anwesenden überträgt. Das ist durchaus wörtlich gemeint, da die Band auch auf dieser Tour bewusst auf eine Vorband verzichtet. Umso mehr steht das fast zweistündige Liveporgramm der Band im Fokus. Unterstützt wird das Erlebnis von einer detailliert konzipierten Lichtshow, die die musikalischen Extreme – von fragilen Akustikmomenten bis zu eruptiven Metal-Passagen – noch eindringlicher macht.

Auch wenn „Der Brauch“ den Anlass zur Tour gibt, schöpfen The Hirsch Effekt live traditionell aus ihrem gesamten Oeuvre. Zwischen akustischen Ausflügen, hymnischen Fast-Popsongs und progressiven Metal-Eruptionen entfacht die Band eine Show, die in ihrer Vielfalt schwer greifbar, aber auch dementsprechend einzigartig ist. Jedes Konzert wird damit zu einer Bestandsaufnahme der Band – und zugleich zu einem Versprechen, dass man von The Hirsch Effekt immer etwas Unvorhersehbares erwarten darf.

12.03.2026 Mitch Ryder – Songs From The Road-Tour 2026

Im Februar und März 2026 ist es endlich soweit: Die Rock-Legende Mitch Ryder kehrt mit seiner Songs From The Road-Tour nach Europa zurück. Ryder, dessen beeindruckende Diskographie inzwischen mehr als 30 Alben umfasst, blickt auf über fünf Jahrzehnte einer einzigartigen Karriere zurück – und ist dabei längst selbst zur Legende geworden.

2026 bringt Mitch Ryder seine unverwechselbare Mischung aus Rock, Blues und purer Leidenschaft zurück nach Europa. Mit der Songs From The Road-Tour wird er in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien zu erleben sein – authentisch, kraftvoll und absolut zeitlos.

13.03.2026 Stahlmann – Schwarz Wie Der Tod Tour 2026

Stahlmann, bekannt für ihren eindrucksvollen NDH-Sound und ihre kompromisslose Liveshows, gehen 2026 wieder auf Tour. Mit Schwarz Wie Der Tod präsentiert die Band ein neues Kapitel, das dunkler, intensiver und direkter wird als je zuvor.

Fans dürfen sich auf düstere Energie, beeindruckende Live-Momente und eine Show freuen, die tief unter die Haut geht. Seid dabei, wenn Stahlmann die Bühne zum Beben bringt und mit neuen Songs sowie altbekannter Härte ein echtes Ausrufezeichen für die kommende Saison setzt!

19.03.2026 Bodysnatcher, Ingested, Psycho Frame, Big Ass Truck

Benannt nach dem berüchtigten Plainfield Ghoul, Ed Gein, verkörpern Bodysnatcher seit ihrer Gründung 2014 in Melbourne, Florida, Dunkelheit und Aggression. Bekannt für vernichtende Breakdowns, unheimliche Atmosphären und unerbittliche Intensität, hinterlassen sie auf ihrem Weg Zerstörung.

Mit ihrer EP Vile Conduct aus dem Jahr 2024 überschreiten sie erneut die Grenzen ihres Genres – und liefern nichts als reine, unaufhaltsame Härte.

21.03.2026 Sagenbringer und DeliverTheGalaxy – Zwischen Den Welten Tour 2026

Mystische Melodien, mitreißende Riffs und epische Geschichten – Sagenbringer laden ein zur ersten großen Album-Release Headliner-Tour! Die Folk-Metal-Band verbindet druckvolle Gitarren mit mittelalterlichen Klängen und entführt euch in eine Welt aus Legenden und Mythen.

Freut euch auf eine unvergessliche Live-Show voller Energie, Emotionen und epischer Hymnen. Seid dabei, wenn Sagenbringer die Bühne erobern und gemeinsam mit euch eine Nacht voller Magie feiern!

Reist mit Sagenbringer Zwischen den Welten!