Glowing Ember Festival Tour: gibt Details für die erste Show in Oberhausen bekannt

Das erste Konzert der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour findet im Ruhrpott statt. Auf dem IX. Glowing Ember Festival Nordrhein-Westfalen am Samstag, dem 21. März 2026, im Helvete in Oberhausen wird Rock und Metal in den verschiedensten Schattierungen von insgesamt 5 Bands geboten.

Sick#Red

Die Band Sick#Red wurde 2015 gegründet und steht für kompromisslosen Alternative Rock! Das Quartett aus Oberhausen kombiniert in seinen Songs fette Hooklines mit treibenden Beats. Das Debütalbum der Band wurde vom legendären Jon Caffery produziert. Live begeistern Sick#Red mir ihrem ehrlichen, lauten, schweißtreibenden Sound und maximaler Energie auf der Bühne.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen weit über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). 2025 waren [Soon] gemeinsam mit Lacrimosa auf Tour in Deutschland und Polen. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Voidripper

Die Band Voidripper steht für knackigen „Stoner-Thrash“ aus dem Ruhrgebiet! Das Quartett aus Oberhausen ist musikalisch immer noch tief im Underground verwurzelt, dabei sucht die Band aber auch neue Wege zwischen Stoner-Schwere und Thrash-Biss. Der druckvolle Sound von Voidripper ist sowohl dunkel als auch atmosphärisch.

Fat Boy Delirium

Die Band Fat Boy Delirium wurde 2017 gegründet und ist auf der Bühne ein absoluter High-Energy-Live-Act! Musikalisch ist das Quintett irgendwo zwischen The Hellacopters und Turbonegro einzuordnen. Nach der EP Brand New Live (2019) und dem Debütalbum Antihero (2021) folgten Musikvideos, Festivalauftritte und Shows in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Am 31. Oktober 2025 erschien das neue Album Dark Matter Mystery – ein roh produziertes Werk mit Live-Spirit, verzerrten Riffs und noch mehr Energie als zuvor. Die Songs sind schneller, härter, dreckiger – aber immer eingängig und voller Herzblut

Ten Weeks Later

Die Band Ten Weeks Later steht für pure Energie aus dem Ruhrgebiet! Das Quintett um die stimmgewaltige Frontfrau Eileen spielt kraftvollen Rock mit spannenden musikalischen Ausflügen in andere Genres. Bei ihren Konzerten – und sicher auch wieder im Helvete – begeistern Ten Weeks Later mit authentischem Sound und spürbarer Leidenschaft für Live-Musik: mal laut und voller Kraft, mal leise und gefühlvoll.

Die Glowing Ember Festival Tour hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Heavy Metal Community etabliert. Auch 2026 wird diese Reihe fortbestehen. Im zehnten Jahr seit der Gründung gibt es vier Termine, die sich Metalheads unbedingt in ihren Kalender notieren sollten.

21.03.2026 Oberhausen – Helvete

09.05.2026 Frankfurt / Main – Das Bett

06.06.2026 Hamburg – Logo

04.07.2026 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Milking The Goatmachine, Majesty, Macbeth, Paragon, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer, V.E.R.S.U.S uvm.