Hämatom: veröffentlichen Nachfolger-Single zu „Wir Sind Gott“ und kündigen Festival-Konzert in der Ukraine an

Mit Wir Sind Gott II veröffentlichen Hämatom am 20.02.2026 eine Fortsetzung ihres Erfolgshits Wir Sind Gott von 2016 und knüpfen an einen der wichtigsten Titel ihrer Bandgeschichte an.

Zehn Jahre nach ihrem Release blickt die Metal-Band aus Speichersdorf auf ein bewegtes Jahrzehnt zurück – und zugleich auf das, was sie im Hier und Jetzt antreibt.

Damals entstand Wir Sind Gott als musikalische Antwort auf das beklemmende Gefühl, dass einzelne Mächtige ihre Interessen beinahe gottgleich durchsetzen können – scheinbar nach Belieben und ohne Konsequenzen.

Die Band nannte es eine “Abrechnung mit der Menschheit” – ein Song, der aber auch die Hoffnung äußert, alles würde sich zum Guten wenden. Über die Jahre entwickelte er sich zum Aushängeschild für die klare Haltung der Band und wurde wichtiger Bestandteil ihrer künstlerischen Identität.

Eine Dekade später macht Wir Sind Gott II deutlich: Die Welt ist keine bessere geworden – und die Machtspieler setzen ihr Handeln weiterhin rücksichtslos auf dem Rücken anderer fort.

Die Botschaft aber, sich und seine Werte nie aufzugeben, bleibt. So heißt es im Refrain:

“…doch eins schwör’ ich euch, mein Herz bekommt ihr nicht!”

Im Rahmen eines besonderen Live-Auftritts am 21.08.2026 zelebriert die Band das 10-jährige Jubiläum von Wir Sind Gott, dem gleichnamigen Album des Titelsongs von 2016. In der beeindruckenden Konzertkirche Neubrandenburg wird das wegweisende Werk gebührend gefeiert.

Ausschlaggebend für Entstehung dieser Fortsetzung waren neben der politischen Weltlage die einschneidenden Erlebnisse während der 2025 gespielten Ukraine-Konzerte in Lviv und Kiew, die die Band in Zusammenarbeit mit einem Team vor Ort organisierte und damit ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt hat.

Dabei musste die Gruppe in Kiew einen schweren Luftangriff russischer Streitkräfte miterleben und zeitweise in Bunkern ausharren. Sie sahen nicht nur die scheinbare Ohnmacht der Bevölkerung gegenüber den Angriffen, sondern auch ihre unerbittliche Willensstärke und den Mut, niemals aufzugeben.

Weitere Ukraine-Konzerte angekündigt

Nach ihren Erlebnissen in Kiew und Lviv hat Hämatom nun ein weiteres Konzert in der Ukraine angekündigt: die Band wird am 01.08.2026 beim Faine Misto Festival in Lviv auftreten. Das Faine Misto Festival zählt zu den etablierten Musikfestivals des Landes und bringt nationale sowie internationale Acts aus Rock, Metal und alternativen Genres zusammen.

Tickets für das Faine Misto Festival in Lviv sind über die Website des Festivals verfügbar.

Tourdaten:

15.10.2026: Palác Akropolis, Prag (CZ)

16.10.2026: Stadthalle, Offenbach

23.10.2026: Turbinenhalle, Oberhausen

24.10.2026: Sporthalle, Hamburg

06.11.2026: MHP Arena, Ludwigsburg

07.11.2026: Haus Auensee, Leipzig

13.11.2026: Columbiahalle, Berlin

14.11.2026: Swiss Life Hall, Hannover

20.11.2026: Arena Wien, Wien (AT)

21.11.2026: Zenith, München

27.11.2026: Z7, Pratteln (CH)

28.11.2026: Eventhalle Strohofer, Geiselwind

Tickets sind ab sofort HIER! sowie unter eventim.de erhältlich.