Fjørt: veröffentlichen Live-Session mit neuen Songs „ær“ & „mir“

Bevor Fjørt aus Aachen morgen ihr fünftes Studioalbum belle époque veröffentlichen, erscheint heute eine Live-Session mit zwei weiteren, unveröffentlichen Songs daraus. Im verlassenen Stadtbad Krefeld spielte die Band die Stücke aer und mir in einer kühlen wie kahlen Atmosphäre.



Die 12-minütige Liveaufnahme ist ab sofort über den YouTube-Kanal von Grand Hotel van Cleef zu sehen. Während beide Stücke eine von der Band gewohnte Brachialität ausstrahlen, lassen sie den Texten mehr Platz, als man es bisher bei Fjørt gewohnt war – In beiden Songs finden sich zahlreiche Zeilen ohne bildliche Sprache, die den Unglauben spürbar machen. Durch die ablenkungsarme Umgebung der Session in einem leeren Treppenhaus, dessen Kälte man förmlich spürt, wirken die Stücke dazu nochmal intensiver.

https://www.youtube.com/watch?v=Ki9S6npZeV4



„Wir gehen kaputt. Auf so vielen Ebenen. In so vielen Grundfesten. ‚ær‘ und ‚mir‘ entstanden kalt und fanden ihren Weg auf ‚belle époque‘, das Morgen das Dunkel der Welt erblickt. Wir durften diese Songs der Unverständnis über unsere Spezies an die nackten Wände des Stadtbades Krefeld brüllen.“ kommentieren Fjørt.



belle époque von Fjørt erscheint am morgigen Freitag, dem 20.02.2026, über Grand Hotel van Cleef. Ab dem 11.03.2026 geht die Band auf Tour, das Konzert in Hamburg ist bereits ausverkauft. Neu bestätigt wurden sie gerade neben Biffy Clyro, Frank Turner und vielen weiteren Acts beim Amplifire Festival in Hamburg.

Fjørt – Live 2026



11.03. München, Technikum

12.03. Jena, Kassablanca

13.03. Wien, WuK

14.03. Leipzig, Werk 2

18.03. Berlin, Festsaal Kreuzberg

19.03. Wiesbaden, Schlachthof

20.03. Dortmund, FZW

21.03. Hamburg, Gruenspan (ausverkauft)

25.03. Bremen, Schlachthof

26.03. Hannover, Capitol

27.03. Stuttgart, Im Wizemann

28.03. Köln, E-Werk



24.04. Hagen, Stockrock

24./25.07. Schrobenhausen, Noisehausen Festival

07.08. Hamburg, Amplifire Festival

29.08. Lüdenscheid, Bautz Festival