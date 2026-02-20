President: veröffentlicht Video zur bewegend düsteren neuen Single „Angel Wings“

Der millionenfach gestreamte, UK-ansässige Künstler President bewegt sich an der Schnittstelle von Heavy Music, elektronischer Experimentierfreude und filmreifer Atmosphäre. Statt sich klassischen Genregrenzen oder Identitätsmustern zu unterwerfen, stellt President die künstlerische Intention über das Image.

Der düstere und vielschichtig arrangierte Song markiert den nächsten Schritt in der klanglichen Weiterentwicklung – eine Mischung aus Alternative Rock, Industrial, programmierten Beats und spannungsgeladenen Breakdowns.

Gestern veröffentlichte President seine neue Single Angel Wings – das Musikvideo ist ab sofort hier verfügbar:

President erklärt: „Angel Wings reflektiert die Suche nach spiritueller Erlösung und die Entschlossenheit, neu zu beginnen. Im Kern gehe es darum, die Menschen, die einem am wichtigsten sind, festzuhalten und sich zugleich nicht von Kritikern beirren zu lassen.“

Angel Wings markiert in vielerlei Hinsicht einen neuen Abschnitt für President. Es ist nicht nur der erste neue Song des Jahres, sondern zugleich die erste Veröffentlichung über Atlantic Records.

President formierten sich 2025 und agieren seither unter dem Deckmantel von Minimalismus und Anonymität. Mit jeder Single und jedem Auftritt schüren sie gezielt neue Faszination. Geschaffen, um jenseits des Lärms zu existieren, bauen sie ein künstlerisches Konzept auf, das zur vertieften Auseinandersetzung einlädt – konzipiert, um entdeckt und nicht verkauft zu werden.

In einer Coverstory gegenüber Revolver brachte es President auf den Punkt: Die Musikindustrie erinnere zunehmend an Fast Fashion, schnelllebig, laut und auf Aufmerksamkeit ausgerichtet. Man habe bewusst einen Schritt zurücktreten wollen. Wer jedoch Interesse habe, sei eingeladen, Teil dieser Welt zu werden.

Die Debüt-EP King Of Terrors erschien im Herbst 2025.

Nach einer restlos ausverkauften Headliner-Tour sowie Shows als Support von Architects im Frühjahr startet President an diesem Wochenende die Nordamerika-Tour mit Bad Omens und Beartooth. Im Sommer folgen zahlreiche Festivalauftritte.

President Festivalshows:

06.06.2026 – Nürnberg (DE) Rock Am Park 2026

07.06.2026 – Nürburg (DE) Rock Am Ring 2026

11.06.2026 – Interlaken (CH) Greenfield Festival 2026

12.06.2026 – Nickelsdorf (AT) Nova Rock 2026

18.06.2026 – Dessel (BE) Graspop Metal Meeting 2026

19.–21.06.2026 – (DE) Hurricane Festival 2026

20.06.2026 – Neuhausen ob Eck (DE) Southside Festival 2026

21.06.2026 – Clisson (FR) Hellfest 2026

24.06.2026 – Oslo (NO) Tons Of Rock 2026

24.–27.06.2026 – Copenhagen (DK) Copenhell Festival 2026

01.07.2026 – Viveiro (ES) Resurrection Fest 2026

04.07.2026 – Sermamagny (FR) Les Eurockéennes 2026

01.08.2026 – Wacken (DE) Wacken Open Air 2026