Index Verlag: kündigt Dr. Robert Johnson „Der Satanische Hexenmeister“ an

Wer sich schon immer über das Balzverhalten paarungsbereiter Satanisten oder die Tricks satanischer Pick-up-Artists informieren wollte, wird bei Der Satanische Hexenmeister von Magister Dr. Robert Johnson fündig. Der als komplementäres Werk zur Satanischen Hexe des Gründers der Church Of Satan, Anton Szandor La Vey, angelegte Leitfaden erscheint im Index Verlag nun erstmals offiziell in deutscher Sprache.



Der Erscheinungstag von Magister Dr. Robert Johnsons Der Satanische Hexenmeister wurde auf den 20.03.2026 festgelegt.

Der Satanische Hexenmeister – das explosive Manifest für Männer, die wissen, was sie wollen – und es bekommen.



Dieses Buch ist kein gewöhnlicher Leitfaden. Es ist ein machtvolles Initiationsritual für das 21. Jahrhundert. Magister Dr. Johnson enthüllt darin schonungslos das geheime Wissen hinter Charisma, Verführungskraft und unerschütterlicher Dominanz. Jahrzehntelang war er ein prägendes Mitglied der Church Of Satan und Herausgeber des legendären Old-Nick-Magazins – nun legt er seine brisantesten Erkenntnisse offen.



Mit akribischer Recherche, provokanten Illustrationen und kompromissloser Klarheit zeigt Johnson, was einen wahren Hexenmeister ausmacht: magnetische Ausstrahlung, psychologische Raffinesse und die Fähigkeit, sexuelle Anziehung bewusst zu lenken. Dieses Buch dringt tief in die verborgenen Mechanismen menschlicher Begierde ein und entlarvt die Spielregeln, die die meisten nie verstehen – geschweige denn beherrschen.



Wer die Prinzipien des Satanischen Hexenmeisters verinnerlicht, betritt eine Welt, in der Selbstbestimmung, Lust und Macht kein Zufall mehr sind, sondern kalkulierte Kunst. Ein Werk für jene, die nicht folgen, sondern verführen.



