Witchcraft: veröffentlichen neuen Song „Själen Reser Sig“

Die schwedischen Doom-Folk-Pioniere Witchcraft präsentieren mit Själen Reser Sig eine neue Single. Der Track erscheint im Vorfeld der neuen EP A Sinner’s Child, die am 13. März über Heavy Psych Sounds Records veröffentlicht wird.

Frontmann und Multiinstrumentalist Magnus Pelander reduziert den charakteristischen Sound der Band auf sein Wesentliches. Zwischen der melodischen Proto-Doom-Tiefe von Drömmen Om Död Och Förruttnelse und Själen Reser Sig, dem hellen Folk von A Sinner’s Child sowie Sinner’s Clear Confusion und der akustischen Schwermut von Even Darker Days zeigt die EP Pelanders Songwriting so verletzlich und intensiv wie selten zuvor.

Gegründet wurde Witchcraft im Jahr 2000 in Örebro nach dem Ende von Norrsken. Das selbstbetitelte Debütalbum Witchcraft (2004) gilt als Meilenstein der Retro-Doom-Bewegung. Mit Firewood (2005) und The Alchemist (2007) erweiterte die Band ihren Sound um progressive Elemente.

Spätestens mit Legend (2012) verabschiedeten sich Witchcraft vom reinen Analog-Revivalismus. Nucleus (2016) brachte einen volleren Doom-Sound, während Black Metal (2020) auf reduzierte, akustische Klanglandschaften setzte.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Debüt markieren Witchcraft mit ihrem siebten Studioalbum IDAG (2025), zugleich das erste Werk für Heavy Psych Sounds Records, einen zentralen Punkt ihrer Entwicklung. Das Album bündelt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Band und definiert ihren künstlerischen Kern neu.