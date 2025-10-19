Rising Insane: melden sich mit Metalcore-Banger „Error“ feat. Steven Jones von Bleed From Within zurück

Die deutschen Metalcore-Meister Rising Insane läuten mit ihrer Single Error eine neue Ära ein. Als besonderes Highlight ist Steven Jones von Bleed From Within auf dem Track zu hören. Inhaltlich wird Error zu einem musikalischen Katharsis-Erlebnis: Der Song verarbeitet innere Zerrissenheit, Selbstzweifel und das Verlangen nach Heilung und transformiert diese dunklen Emotionen in einen explodierenden Energiestoß. Rising Insane bleiben ihren Metalcore-Wurzeln treu, demonstrieren jedoch auf Error eine signifikante kollektive und individuelle Reife, die sich in einem unverkennbar frischen und weiterentwickelten Sound manifestiert.
Rising Insane haben sich längst in der deutschen Metalcore-Szene etabliert: Die Band verbucht mittlerweile mehr als 25 Millionen globale Streams und dominiert wichtige Playlists wie The Core und Kickass Metal. An das Momentum anknüpfend, begleiten Rising Insane im Anschluss an die Single-Veröffentlichung Callejon auf Tour, bevor sie das Jahr mit einem großen Heimspiel in Bremen beenden.
Rising Insane live:
31.10. DE, Berlin – Autumn Bash – Berlin
22.11. DE, Saalfeld – Saalfelder Metalstammtisch
04.12. DE, Aschaffenburg – Colos Saal /w Callejon
05.12. DE, Jena – F-Haus /w Callejon
06.12. DE, Kassel, Kulturzentrum Färberei /w Callejon
07.12. DE, Braunschweig – Westend /w Callejon
12.12. DE, Ingolstadt – Eventhalle Westpark /w Callejon
13.12. DE, Bremen – Lagerhaus
Line Up:
Aaron Steineker – Gesang
Sven Polizuk – Gitarre
Ulf Hedenkamp – Bass
Florian Köchy – Gitarre
Robert Kühling – Schlagzeug