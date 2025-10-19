Rising Insane: melden sich mit Metalcore-Banger „Error“ feat. Steven Jones von Bleed From Within zurück

Die deutschen Metalcore-Meister Rising Insane läuten mit ihrer Single Error eine neue Ära ein. Als besonderes Highlight ist Steven Jones von Bleed From Within auf dem Track zu hören. Inhaltlich wird Error zu einem musikalischen Katharsis-Erlebnis: Der Song verarbeitet innere Zerrissenheit, Selbstzweifel und das Verlangen nach Heilung und transformiert diese dunklen Emotionen in einen explodierenden Energiestoß. Rising Insane bleiben ihren Metalcore-Wurzeln treu, demonstrieren jedoch auf Error eine signifikante kollektive und individuelle Reife, die sich in einem unverkennbar frischen und weiterentwickelten Sound manifestiert.

Rising Insane haben sich längst in der deutschen Metalcore-Szene etabliert: Die Band verbucht mittlerweile mehr als 25 Millionen globale Streams und dominiert wichtige Playlists wie The Core und Kickass Metal. An das Momentum anknüpfend, begleiten Rising Insane im Anschluss an die Single-Veröffentlichung Callejon auf Tour, bevor sie das Jahr mit einem großen Heimspiel in Bremen beenden.

Rising Insane live:

31.10. DE, Berlin – Autumn Bash – Berlin

22.11. DE, Saalfeld – Saalfelder Metalstammtisch

04.12. DE, Aschaffenburg – Colos Saal /w Callejon

05.12. DE, Jena – F-Haus /w Callejon

06.12. DE, Kassel, Kulturzentrum Färberei /w Callejon

07.12. DE, Braunschweig – Westend /w Callejon

12.12. DE, Ingolstadt – Eventhalle Westpark /w Callejon

13.12. DE, Bremen – Lagerhaus

Line Up:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Florian Köchy – Gitarre

Robert Kühling – Schlagzeug