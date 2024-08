Rising Insane – Wildfires

Fazit

Wildfires ist vielseitig und ehrlich, ausgewogen und fulminant produziert. Es ist eine gelungene Fortsetzung ihres bisherigen Schaffens und holt ihre Fans garantiert ab. Es macht Spaß und wird auch den Weg in meine eigenen Playlists finden, denn es fügt sich wunderbar in den stilistischen Katalog der moderneren Gefilde der harten Musikrichtung ein. Das ist zu beglückwünschen, zugleich aber vielleicht auch die einzige Schwäche des Albums, denn insgesamt hebt es sich doch wenig von seinen Genrekollegen ab. Seine Grundrezeptur ist eben kein Einzelstück.

Wenn Wildfires ein Wein wäre, würde ich ihn wohl zwar nicht im Discounter kaufen, sondern eher im Frontregal einer gut sortierten, allerdings doch sehr breit aufgestellten Fachhandlung, Segment "Nummer Sicher". Ein Wein, mit dem man nichts falsch machen kann, ganz egal ob für den Abend daheim, die Party der Möchtegern-Kenner, oder für romantische Stunden im Liebesnest der Moshpit-Verliebten. Charakterstark, kräftig, jung und direkt mit dem unbedingten Willen, möglichst gute Gespräche über die Welt, die Gesellschaft und das Leben, aber auch die eigenen Krisen und Gedanken herauszukitzeln. Süffig und einladend, möchte man sagen. Kennt man, möchte man auch sagen. Aber deshalb muss es ja nicht weniger Spaß machen. Prost.



Anspieltipps: Warning, Bet On Me und Reign