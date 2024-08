Hydra: kehren im September mit neuem Album zurück

Die schwedische AOR-Gruppe Hydra kehrt am 20. September 2024 mit ihrem zweiten Album ReHydrated zurück!

Mit einem stabilen Line-Up besteht die Band nach wie vor aus langjährigen Freunden aus der schwedischen Rockszene, d.h. Songwriter/Musiker Henrik Hedström (First Signal, Angelica), Schlagzeuger/Produzent Daniel Flores (Find Me, First Signal etc.), Bassist Jonny Trobro (First Signal, Find Me) und Sänger Andi Kravljaca (Aeon Zen, Seventh Wonder).

Hydra liefern wieder einmal eine hochklassige AOR-Veröffentlichung mit einigen offensichtlichen Einflüssen aus dem Westcoast-Genre.

Der Eröffnungstrack We Belong wird am 2. August 2024 als Vorab-Single veröffentlicht.

Die Tracklist zu ReHydrated findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Diskografie:

Point Break (2022)

ReHydrated (2024)

Hydra – Line-Up:

Henrik Hedström – Keyboards, Backing Vocals

Andi Kravljaca – Leadgesang, Gitarren

Daniel Flores – Schlagzeug, Keyboards, Backing Vocals

Jonny Trobro – Bass

Hydra online:

https://www.facebook.com/henrikhydra