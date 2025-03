Verlosung: zweimal 1 Ticket für die Walpurgisnacht 2025 am 02.05. und 03.05.2025 im ORWOhaus in Berlin

Time For Metal und die De Mortem Et Diabolum GbR verlosen zweimal 1 Ticket für die Walpurgisnacht 2025 am 02.05. und 03.05.2025 im ORWOhaus in Berlin.

Auch dieses Jahr laden die Veranstalter vom De Mortem Et Diabolum Festival zum Hexentanz in das ORWOHaus nach Berlin. Die kleine Schwester vom De Mortem hat auch 2025 wieder aufgefahren und steht mit den Headlinern Der Weg Einer Freiheit, …And Oceans und Heretoir ganz oben bei den Lieblings-Black-Metal-Festivals des Jahres. Wir freuen uns aber auch schon auf die Shows von Shores Of Null, December Noir, Los Males Del Mundo, Afraid Of Destiny und Spere. Reinhören und schon die Vorfreude anfeuern, ist unbedingt empfohlen. Eine kleine Überraschung haben die Veranstalter auch schon angekündigt. Eine der Bands der Walpurgisnacht wird eine kleine akustische Show am Lagerfeuer darbieten. Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das ORWOHaus ist eine wunderbar geeignete Location und mit hoffentlich gutem Wetter ist auch der Außenbereich geeignet, hier die Pausen zu verbringen. Die grandiose Stimmung und tolle Organisation müssen wir gar nicht erwähnen. Besser geht’s nicht und auch dieses Jahr wird das Team wieder großartige Leistungen erbringen.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.04.2025!