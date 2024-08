Neptune: drittes Album „End Of Time“ erscheint im September

Wie bei vielen Texten gibt es oft mehrere Ebenen und unterschwellige Bedeutungen, in denen der Hörer häufig seinen eigenen Weg und seine eigene Bedeutung findet. Das gilt auch für die Geschichte, die sich in Metal Hearts entfaltet – die unser Erzähler als Einblick in das Leben des Wikingerführers Harald Hardrada am frühen Morgen vor einer großen Schlacht offenbart. Seine Aufgabe ist es, seinen Kriegern vor der letzten Schlacht an der Stamford Bridge eine ruhige und doch kraftvolle Energie einzuflößen.

Die aus Stockholm stammende Band Neptune ist eine Melodic-Metal-Band, deren Wurzeln bis in die 1980er Jahre zurückreichen. Ihre musikalische Reise begann mit der Aufnahme einer EP im Jahr 1986, die erst 2018 zusammen mit einer Sammlung früherer Demoaufnahmen veröffentlicht wurde. Aufbauend auf ihrem Erbe wurde 2020 ihr Debüt-Album Northern Steel veröffentlicht. Ohne sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, legten sie 2022 mit der EP The Rebirth nach, die neue Aufnahmen von vier ihrer Songs aus den 80er Jahren enthält.

Ihr drittes Album End Of Time soll am 20. September 2024 veröffentlicht werden.

Die Trackliste zu End Of Time

Produktion & Mixing: Jan Tosh Ason

Co-Produktion: Neptune

Aufnahmen: Stockholm Soundroom

Mastering: Hoffe Stannow/Cosmos Mastering

Artwork: Spoil

Fotos und Grafiken: Anders Olsson

Video zu Metal Hearts

Über Neptune

Neptune ist eine Melodic-Metal-Band mit einer langen und lebendigen Geschichte, die bis in die frühen 1980er Jahre zurückreicht. Einflüsse von klassischen Helden wie Judas Priest, Black Sabbath, Deep Purple und Accept, aber natürlich mit einem modernen Touch, der ins 21. Jahrhundert gehört, sind offensichtlich. In den 80er Jahren nahm die Band mehrere Demobänder auf, die zu Gesprächen mit mehreren Plattenfirmen führten. Letztendlich finanzierte eine dieser Plattenfirmen die Aufnahme einer EP, die nie veröffentlicht wurde, was dazu führte, dass die Band an Schwung verlor und sich schließlich auflöste, wie man glaubte, für immer. Erst 30 Jahre später, genauer gesagt im Jahr 2018, wurden diese Aufnahmen aus den 80er Jahren zusammen mit einigen ihrer frühen Demo-Aufnahmen veröffentlicht, was zu dem Album Land Of Northern führte. Diese Veröffentlichung entfachte die Leidenschaft der Band neu, was dazu führte, dass sie 2020 ein komplett neues Album mit dem Titel Northern Steel aufnahm, auf dem immer noch drei Originalmitglieder der 80er-Besetzung zu hören waren.

Jetzt veröffentlichen Neptune am 20. September 2024 das Album End Of Time über das deutsche Label Pride & Joy Music, das eine musikalische Fortsetzung des Vorgängeralbums darstellt. Da alle Bandmitglieder zum Songwriting beitragen, deckt das Material ein breites Spektrum an Stilen und Emotionen ab. Die Texte von Neptune haben oft eine Verbindung zu ihrer alten nordischen Geschichte, und als Resonanzboden oder kreativen Motor verwenden sie oft eine zugrundeliegende Erzählung für ihre Alben. Diesmal geht es um den letzten bekannten Wikinger, Harald Hardrada, und einige fiktionale Geschichten über sein Leben und seine Existenz. Das inspirierte die Band zu einigen der Texte auf dem Album, insbesondere Haralds letzte Schlacht an der Stamford Bridge, die hart und unerbittlich war und in Harald Hardradas Tod gipfelte, was das Ende der Wikingerzeit bedeutete. Seine Anhänger feierten dieses Ereignis als das „Ende der Zeit“.

Neptune Besetzung:

Row Alex – Gesang

Anders Olsson – Gitarren

Jan Tosh Ason – Bass & Gesang

Johan Rosth – Tasteninstrumente

Jonas Wikström – Schlagzeug

Neptune online:

