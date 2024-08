High Vis: kündigen neues Album „Guided Tour“ für den 18.10. an

Die Londoner Band High Vis kündigt ihr mit Spannung erwartetes neues Album Guided Tour an, das am 18. Oktober über Dais Records (Rough Trade) erscheinen soll. Gleichzeitig mit der Albumankündigung veröffentlichen High Vis die Single Mind’s A Lie, die neues klangliches Terrain für die Band markiert und Inspirationen aus House, Garage und Pirate Radio in einer Dance-Punk-Hymne vereint.

Mind’s A Lie besteht aus gesampelten weiblichen Vocals der gefeierten Südlondoner Sängerin und DJane Ell Murphy, die in einen messerscharfen Rhythmus aus tiefen Bässen, angespannten Drums und funkelnden Gitarren eingebettet sind, bevor Sänger Graham Sayle mit seiner markanten Stimme harte Wahrheiten herausposaunt. Mind’s A Lie wird von einem beeindruckenden Video begleitet, das im Südosten Londons gedreht wurde. Das Video wurde von Martina Pastori geschrieben und gedreht und zeigt den walisischen Bewegungskünstler Sem Osian in der Hauptrolle. Das Bildmaterial zu Mind’s A Lie erkundet Themen wie Klasse, Isolation und Einsamkeit und zeigt auch einen Cameo-Auftritt des Sängers Graham Sayle im Boxring mit Osian.

Über das Video Mind’s A Lie sagt Sayle: „Ich wollte aufzeigen, wie schnell negative Gewohnheiten die Kontrolle übernehmen können, wenn man kein positives oder konstruktives Ventil für seine Energie hat. Während die Sprache der psychischen Gesundheit in den sozialen Medien auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wurde der Zugang zu wichtigen Diensten durch die Gleichgültigkeit aufeinander folgender Tory-Regierungen dezimiert. Die Spaltung wurde durch die Rhetorik der Regierung und die Sündenbocksuche in den Medien weiter geschürt. Ohne angemessene Unterstützung in Krisenzeiten kann sich das Leben schnell in eine wütende und isolierte Existenz verwandeln.“

Erst letzte Woche haben High Vis die Neuigkeiten ihrer australischen Headline-Tour im August bekannt gegeben, die mit ihrer nationalen Unterstützung für Speeds Only One Mode Albumtour Ende August – September dieses Jahres einhergeht. Neben High Vis spielen Geld, Serpette, Peace Ritual und Best Believe im Stay Gold in Melbourne und Histamine, Shady Nasty, Compound und Succ in der Oxford Art Factory in Sydney zwei Headline-Shows.

Darüber hinaus kündigen High Vis ihre anstehende Europatournee an, die für November und Dezember geplant ist und im Februar 2025 für eine Reihe von Shows in Großbritannien fortgesetzt wird. Die kommenden Tourdaten von High Vis folgen auf ihre verschiedenen Festivalauftritte rund um den Globus, darunter das Hurricane Festival in Deutschland, das Hellfest in Frankreich, das Glastonbury in Großbritannien und das Mondra & Roll in Spanien, sowie Louder Than Life in Kentucky und Aftershock in Kalifornien, die noch folgen werden.

15/11/2024, Berlin, Festsaal Kreuzberg

20/11/2024 AT, Vienna, Szene Wien

21/11/2024, München, Technikum

23/11/2024 CH, Zürich, Plaza Club

25/11/2024, Stuttgart, Im Wizemann

26/11/2024, Wiesbaden, Schlachthof

27/11/2024, Köln, Live Music Hall

29/11/2024, Münster, Skaters Palace

30/11/2024, Hannover, Faust

01/12/2024, Hamburg, Gruenspan

Auf Guided Tour klingen High Vis wie eine Band, die nach neuen Höhen strebt und vor Energie nur so strotzt. Aufgenommen in den Holy Mountain Studios in London mit Produzent Jonah Falco und Tontechniker Stanley Gravett (der auch die Sessions für High Vis‘ Blending leitete), fühlen sich die Ergebnisse dynamisch und eingespielt an, wie Hymnen, die sich durch Schweiß und Wiederholung ins Gedächtnis eingebrannt haben. Die 11 Songs des Albums umfassen das gesamte Spektrum zeitgenössischer Gitarrenmusik, die durch Erfahrung, Kameradschaft und gesellschaftliche Frustrationen geschärft wurde. Von schwadronierendem Streetpunk über schrille Indie-Späne bis hin zu Heavy Alt und Shoegaze-Spoken Word – die Chemie der Gruppe verwandelt jeden Stil in ihre einzigartige Intensität.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 haben High Vis ihren progressiven Hardcore-Sound mit Nuancen von Post-Punk, Brit-Pop, Neo-Psychedelia und sogar Madchester-Groove verfeinert und einen Mittelweg zwischen Hooks und Wut, Melodien und Moshpits gefunden. 2019 veröffentlichten High Vis ihr Debütalbum No Sense No Feeling, das die Hardcore-Veteranen über die Szene hinaus bekannt machte und selbst als „post-industriellen britischen Misery-Punk“ bezeichnete. Der gefeierte Nachfolger, 2022’s Blending, enthält die Tracks Talk For Hours und Trauma Bonds und erweitert nicht nur die klangliche Bandbreite von High Vis, sondern auch durch die Texte von Sänger Sayle in denen er soziale Themen und politisches Elend diskutiert, während er den Zuhörern die Hand reicht, um eine Botschaft der Hoffnung zu vermitteln. Guided Tour wird die bereits veröffentlichte Single Mob DLA enthalten und ist als Vinyl in verschiedenen exklusiven Farbvarianten über Dais Records, Rough Trade und High Vis erhältlich.