High Vis: haben neue Single „Drop Me Out“ veröffentlicht

Die gefeierte Londoner Band High Vis veröffentlicht mit Drop Me Out einen weiteren Vorboten ihres kommenden Albums Guided Tour, das am 18.10. über Dais Records (Cargo) erscheinen wird.

Mit wütenden Gitarren und dem eindringlich-prägnanten Gesang von Frontmann Graham Sayle veranschaulicht Drop Me Out perfekt die Kraft, die High Vis als Band ausstrahlt, und zeigt eine Seite des musikalisch vielfältigen neuen Albums der Band, das von Britpop und Hardcore über Post-Punk bis hin zu Madchester-Baggy reicht.

Drop Me Out folgt auf die zuvor veröffentlichten Singles Mob DLA und das hypnotische Mind’s A Lie, die Gesangssamples der gefeierten Südlondoner Sängerin und DJ Ell Murphy enthalten, Inspirationen aus House, Garage und Pirate Radio vereinen und mit einem großartigen Video von Martina Pastori versehen wurden.

Zusammen zeichnen die Singles einen guten ersten Eindruck dessen, was die Fans von Guided Tour erwarten können. Ein ehrgeiziges, musikalische Grenzen auslotendes Album, das ab sofort in verschiedenen exklusiven Farbvarianten über Dais Records, Rough Trade und die Website der Band vorbestellt werden kann, bevor es nächsten Monat erscheint.

Die verschiedenen Varianten sind HIER vorbestellbar!

Guided Tour Tracklist:

1. Guided Tour

2. Drop Me Out

3. Worth The Wait

4. Feeling Bless

5. Fill The Gap

6. Farringdon

7. Mob Dla

8. Untethered

9. Deserve It

10. Mind’s A Lie

11. Gone Forever

Nach einer spektakulären Reihe von Shows in Australien im Vorprogramm von Speed und einer kurz bevorstehenden US-Tournee gehen High Vis im November auch in Europa auf ausgiebige Headline-Tournee, bei der sie von Pain Of Truth unterstützt werden. Tickets gibt es HIER, den kompletten Tourplan findet ihr hier: