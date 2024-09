Linkin Park: großes Hamburg-Takeover im Vorfeld des Konzerts

Vor wenigen Tagen kündigten Linkin Park ihr erstes neues Album seit sieben Jahren an, From Zero. Wie sehnsüchtig die Rückkehr von den Fans erwartet wurde, zeigt der Erfolg der ersten Single: The Emptiness Machine stieg am Freitag auf Platz 1 der offiziellen deutschen Singlecharts ein und bescherte der Band nach fünf #1-Alben die erste #1-Single in Deutschland überhaupt. Doch damit nicht genug: In den kommenden Wochen spielt die Band nur sechs Arena-Shows rund um den Globus. Hamburg hat die Ehre, neben L.A., New York, London, Seoul und Bogota dabei zu sein. Das wird gebührend gefeiert: In den Tagen vor dem Konzert am Sonntag in der Barclays Arena wird Hamburg zur Linkin Park City. Warner Music bereitet der Band einen herzlichen Empfang und organisiert ab Donnerstag zahlreiche Fan-Aktionen in der ganzen Stadt.

Eine eigens eingerichtete Aktionsseite lädt die Fans ein, sich durch die Stadt zu bewegen. Unter anderem spielen Straßenmusiker:innen Linkin Park-Songs an Hotspots wie den Landungsbrücken, in St. Pauli, Eimsbüttel und Altona finden sich Poster, Stencils und Sticker an Ampeln, auf Bänken und Wänden, und am Freitagabend um 21 Uhr lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel rund um das Heiligengeistfeld. Auch die Instagram-Storys des Miniatur Wunderlands sollte man im Auge behalten …

Den krönenden Abschluss des Linkin Park Hamburg-Takeovers bildet ein Fan-Event in der Thai Oase am Samstag. Ab 16 Uhr feiern die Fans gemeinsam den Release von The Emptiness Machine und die Ankündigung des neuen Albums From Zero (15. November). Vor Ort gibt es die Chance, letzte Tickets für die ausverkaufte Hamburg-Show und weitere tolle Preise zu gewinnen. Warner Music freut sich zusammen mit den Fans auf das erste Konzert von Linkin Park seit sieben Jahren – mit dem großen Hamburg-Takeover.

Linkin Park kehren mit einem neuen Line-Up zurück, zu dem neben den Gründungsmitgliedern Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn nun auch Emily Armstrong (von der hochgelobten Band Dead Sara) als Co-Sängerin und Colin Brittain (Songwriter/Produzent für G Flip, Illenium, One OK Rock) als Schlagzeuger gehören. Auf ihrem kommenden Album zapfen sie die Energie ihrer frühen Tage an, und verquicken sie mit der Gegenwart und der Zukunft. Das ist From Zero. Die neue Ära hat offiziell begonnen.

From Zero World Tour 2024

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, UK

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien

www.linkinpark-hamburg.de

