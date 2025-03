King Zog – Second Dawn

Da wäre ja beinahe der selbsternannte König von Albanien King Zog an mir vorbeigegangen. Klar, der ist ja auch weit weg und befindet sich in Australien. Zur Erklärung: King Zog sind Australier und haben sich nach dem ehemaligen selbsternannten König von Albanien benannt. Wie Australier auf diese Idee kommen? Keine Ahnung! Allerdings begeistern mich die Australier mit einem langsamen, schleppenden Stoner Doom. „Praise The Riff“, das ist natürlich ganz mein Ding!

Die Band gründete sich bereits 2014 in Perth, Australien. 2017 veröffentlichte man das selbst betitelte Debüt. Noch mal sieben Jahre brauchte man, bis man nun eine zweite Morgendämmerung hatte und den Nachfolger Second Dawn herausbrachte. In dieser Zeit haben sich King Zog allerdings auch „runderneuert.“ Neben den Urmitgliedern, dem Sänger und Gitarristen Dan Durack und dem Bassisten Martin Gonzalez, sind Connor Pitts-West an der Gitarre und Sean Ryan am Schlagzeug neu hinzugekommen,

Ja, richtig gezählt: 2017 plus sieben sind 2024. Second Dawn wurde im letzten Jahr bereits in Eigenregie veröffentlicht. Nun haben sich die Niederländer von Hammerheart Records dem erneut angenommen und Second Dawn zum 21.01.2025 als CD und auf gelbem Vinyl veröffentlicht. Das ist natürlich ausgezeichnet, denn nun können auch die europäischen Stoner und Doomer problemlos an die Scheibe kommen.

Das einminütige Intro Scelestic Dusk lässt bereits vermuten, wo der Weg von King Zog hingeht, denn es folgt gleich mit Rat King ein andächtiger und massiver Song, der zum Niederknien ist! Sieben Minuten (Stoner) Doom ist angesagt. Und natürlich ist Hollow Man Blues kein Blues, sondern ein Riffgewitter. Mit Creep On schleicht sich der Doom weiter in die Knochen der geneigten Hörer. Ganz am Schluss schleicht sich das Titelstück mit weit über elf Minuten davon. Von davonschleichen braucht man bei diesem Album allerdings nicht zu reden, denn die Australier King Zog scheinen mit ihrem zweiten Erwachsen Second Dawn topfit zu sein. Second Dawn ist ein Album, an dem der richtige (Stoner) Doom Fan nicht vorbeikommt.

