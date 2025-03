Don Airey: neues Album „Pushed To The Edge“ ist erschienen

Don Aireys neues Album ist gestern als Doppel-Vinyl, als CD oder in digitaler Version auf allen einschlägigen Portalen erschienen.

Pushed To The Edge erntete bereits begeisterte Kritiken.

So schreibt der Metal Hammer: „Kraftvoller Hardrock kombiniert mit klassischen Elementen – komplex und knackig zugleich.“

Oder das Rock Hard: „Classic Rock auf Champions-League-Niveau, zelebriert von Spitzenmusikern!“

Und auch unser Redakteur Kay L. meint: „Ein solides, handwerklich hochwertiges Album mit vielen guten Nummern.“

Nach dem Erfolg des Chartstürmers =1 von Deep Purple und einer Welttournee bringt Airey die gleiche Energie und Musikalität in seine Soloarbeit ein.

Pushed To The Edge featuret eine All-Star-Besetzung, darunter die Sänger Carl Sentance (Nazareth) und Mitchel Emms (The Voice UK), Gitarrist Simon McBride (Deep Purple), Schlagzeuger Jon Finnigan und Bassist Dave Marks.

Pushed To The Edge ist ein Manifest musikalischer Originalität, aufgenommen ohne auf Studiotricks zurückzugreifen, sondern mit rohen, dynamischen Performances. Aireys unverwechselbarer Sound, komplexe Kompositionen und das außergewöhnliche Talent seiner Band erwecken das Album in bester Rock-Tradition zum Leben.

Zeitgleich erscheint mit Godz Of War ein fast achtminütiges Epos von neuen Platte.

