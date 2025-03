Die Krupps: kündigen Jesus ​​On Extasy als zweiten Support-Act für ausgewählte Shows der 45th Anniversary Tour an

Die Krupps sind seit 45 Jahren ein Synonym für Innovation, Energie und eine kompromisslose Haltung. Was Jürgen Engler und Ralf Dörper geschaffen haben, ist mehr als nur Musik – es ist eine Bewegung, der Soundtrack für Rebellion und Wandel, der die Grenzen zwischen EBM, Industrial und Metal verwischt und einen bleibenden Eindruck auf der internationalen Musiklandschaft hinterlässt.

Im Jahr 2025 werden Die Krupps dieses außergewöhnliche Jubiläum mit einem neuen Kapitel feiern: der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung ihres neuen Albums in der zweiten Jahreshälfte. Dieses Album fängt das Wesen der Band meisterhaft ein. Stampfende Industrial Beats treffen auf dunkle, atmosphärische Melodien; hymnische Refrains erschmelzen mit kompromisslosen Texten. Die Krupps bleiben ihrem DNA treu und erfinden sich gleichzeitig erneut. Es verspricht ein Album zu werden, das sowohl langjährige Fans als auch neue Hörer fesseln wird – ein Statement, das beweist, dass diese Band nach 45 Jahren immer noch mit Leidenschaft brennt.

Jürgen Engler, die treibende kreative Kraft und unermüdliche Seele der Band – Gründer, musikalischer Visionär, Komponist und Multiinstrumentalist – zusammen mit Ralf Dörper, dem visionären Texter und Klangarchitekten, sind mehr als bereit, das nächste Kapitel in der Geschichte von Die Krupps zu schreiben. Gemeinsam mit dem außergewöhnlichen Schlagzeuger Paul Keller und dem neuen Gitarristen Dylan Smith machen sie eines klar: Die industrielle Revolution ist längst nicht vorbei.

Dylan Smith, bekannt durch seine Zeit bei den legendären The Sisters Of Mercy, verstärkt nun Die Krupps mit seiner einzigartigen Bühnenpräsenz und musikalischen Erfahrung. Smith bringt frische Energie und eine markante Dynamik in die Gruppe, die den bereits kraftvollen Sound der Band auf ein neues Level hebt. Seine Beiträge verleihen dem kommenden Album eine zusätzliche Dimension – dunkel, kraftvoll und elektrisierend.

Die bevorstehende Jubiläumstour und das neue Album sind eine Einladung an die Fans, die Evolution der Band live zu erleben – eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer der einflussreichsten Bands der internationalen Musikszene. Die Krupps sind nicht nur Teil der Geschichte – sie schreiben sie immer noch. 2025 wird laut, intensiv und unvergesslich.

Special Guests auf der Tour sind Schattenmann, Johnny Tupolev, Dymytry und mehrere andere Acts.

Die Krupps – 45th Anniversary Tour

Alle Termine: Johnny Tupolev

* Special Guest: Schattenmann

** Support: Dymytry

*** Support: TBD

# Support: Erdling

27.08.25 BE – Kortrijk / DVG Club ***

28.08.25 DE – Düsseldorf / Zakk *

29.08.25 DE – Frankfurt / Zoom *

30.08.25 DE – Hamburg / Uebel & Gefährlich *

31.08.05 DE – Herford / Kulturwerk #

02.09.25 PL – Warsaw / Hybrydy ***

03.09.25 PL – Krakow / Hype Park ***

05.09.25 DE – München / Backstage Halle *

06.09.25 DE – Lindau / Club Vaudeville *

07.09.25 SI – Ljubljana / Orto Hall ***

09.09.25 HU – Budapest / Dürer Kert ***

10.09.25 AT – Wien / Szene **

11.09.25 CZ – Prague / Rock Cafe ***

12.09.25 DE – Leipzig / Hellraiser *

13.09.25 DE – Nürnberg / Hirsch *

14.09.25 DE – Berlin / Columbia Theater *

16.09.25 SE – Stockholm / Nalen ***

17.09.25 DK – Copenhagen / Pumpehuset ***

18.09.25 DE – Hannover / Musikzentrum *

19.09.25 DE – Oberhausen / Kulttempel *

20.09.25 NL – Uden / De Pul ***

21.09.25 UK – London / Underworld ***

23.09.25 DE – Aachen / Musikbunker #

24.09.25 FR – Paris / Let Petit Bain ***

25.09.25 DE – Trier / Forum *

26.09.25 CH – Pratteln / Z7 *

27.09.25 DE – Stuttgart / Im Wizemann #

28.09.25 DE – Dresden / Beatpol

Tickets: https://linktr.ee/DieKrupps

Jesus On Extasy sind zurück – dunkler, schwerer und unbarmherziger als je zuvor. Unter der Leitung des Gründungsmitglieds Dorian Deveraux hat die Band mit einem kompromisslosen Sound, der ihre charakteristische Mischung aus industriellen Beats, durchdringenden Gitarren und rohen Emotionen auf ein völlig neues Level hebt, die Szene zurückerobert. “It looks like the world is going to hell. We might as well deliver the soundtrack for that,” äußert Deveraux über die unvermeidliche Rückkehr von Jesus On Extasy.

Die Band hinterließ mit Tracks wie Assassinate Me und Neochrome einen bleibenden Eindruck im Genre, bevor sie sich aus dem Rampenlicht zurückzog. Nun, mit ihrem kommenden Album Between Despair & Disbelief, das im August 2025 über Metropolis Records veröffentlicht wird, beweisen sie, dass dieses Comeback mehr als nur eine flüchtige Rückkehr ist – es ist eine Wiederauferstehung, die Bestand haben wird. Nach der Veröffentlichung der Singles Wide Awake und Days Gone By, die den Fans einen Vorgeschmack auf die neue Ära gaben, wird die Band die kraftvolle Single Soul Crusher vor dem Album veröffentlichen, die einen brutalen Ausblick auf das Kommende bietet: schwerer, intensiver und unversöhnlich aggressiv.

Um ihre Rückkehr zu feiern, werden Jesus On Extasy als Support-Act für Die Krupps auf deren bevorstehender Europatour unterwegs sein. Die Fans können sich auf ein unbarmherziges Live-Set freuen, das mit neuen, drückenden Songs und neu interpretierten Klassikern gefüllt ist und beweist, dass die Rückkehr der Band nicht nur ein Comeback ist – sie ist hier, um zu bleiben. Mit einer härteren Kante und einem Feuer, das nicht erlischt, sind Jesus On Extasy bereit, erneut ihre Spuren in der Industrial-Rock-Landschaft zu hinterlassen.

Die Krupps online:

https://www.facebook.com/diekruppsofficial

https://www.instagram.com/diekruppsband