King Satan: veröffentlichen neue Single „Black Magick Rock ’N’ Roll“ feat. Erja Lyytinen

Die finnischen Industrial-Metal-Pioniere King Satan sind zurück mit ihrer neuen Single Black Magick Rock ‚N‘ Roll. Der Song ist ein ultimativer Party-Metal-Kracher mit fettem Groove und der rohen Energie des Rock ’n‘ Roll. Mit dabei ist Erja Lyytinen, eine der angesehensten Rockgitarristinnen Finnlands. Die Single vereint Industrial Metal und Rock zu einem energiegeladenen Crossover, der perfekt für Tanzflächen, Moshpits und nächtliche Küchenpartys geeignet ist.

Seht euch Black Magick Rock ’N’ Roll hier an:

Streamt/ladet euch Black Magick Rock ’N’ Roll hier herunter: https://kingsatan.bfan.link/black-magick-rock-n-roll

Frontmann King Aleister Satan kommentiert den Song: „Black Magick Rock ’N’ Roll is our homage to the roots of our industrial party metal. Like all metal, it ultimately traces back to rock ’n’ roll – music that pushed boundaries and was unapologetically made for dancing. We embrace that same spirit with our electronic groove. To bring rock and metal even closer together for this purpose, we invited one of Finland’s most esteemed rock guitarists, Erja Lyytinen, to collaborate and truly seal the deal. Boom boom!“

King Satan ist eine genreübergreifende Industrial-Metal-Band aus Finnland, gegründet vom enigmatischen Künstler, Multiinstrumentalisten und Produzenten King Aleister Satan. Eine Mischung aus schmierigen Riffs, verführerischem Groove ’n’ Roll, hypnotisierenden Melodien und provokanten, philosophischen Themen – die Musik der Band bietet eine karnevaleske Mischung aus extremem Metal-Crossover. Eine einzigartige Fusion aus elektronischer Partymusik und der okkulten Seite des Heavy Metal, serviert mit der rohen Energie des Rock ’n’ Roll – die Gruppe selbst bezeichnet ihren Stil als „Death Metal Disco“.

King Satan, 2015 in Tampere (Finnland) gegründet, hat sich in der Alternative-, Industrial- und Extreme-Metal-Szene stetig einen Namen gemacht und durch unermüdliche Tourneen, provokante Bühnenshows und einen unberechenbaren Sound zwischen Avantgarde und Shock Rock eine treue Fangemeinde gewonnen. Ursprünglich ein Solo-Studioprojekt, entwickelte sich die Band zu einer vollwertigen Besetzung, die für ihre energiegeladenen Live-Shows, ihre trickreichen Geschichten und ihre ansteckende Ausstrahlung bekannt ist.

Die Band King Satan, bekannt für ihren kompromisslosen und kontroversen Stil, verbindet schwarzen Humor, Absurdität und gesellschaftliche Provokation mit esoterischen und philosophischen Themen, inspiriert von den dunklen Seiten der menschlichen Psyche und den Mythologien der Welt. Ihre explosive Bühnenpräsenz, gekrönt vom dynamischen Zusammenspiel der Stimmen von Bandleader King Aleister Satan und Keyboarderin/Sängerin Hekate „Kate“ Boss, erzeugt einen Dialog zwischen roher Dunkelheit und ausdrucksstarker Kraft im Stil von Die Schöne Und Das Biest.

King Satan tourten ausgiebig durch Finnland und Europa, sowohl mit eigenen Headliner-Shows als auch als Support für Größen wie Deathstars, Turmion Kätilöt und Gothminister. Ihre Tourneen führten die Band zu renommierten Metal-Festivals wie dem Tuska Festival und Masters Of Rock, aber auch zu gefeierten Industrial- und Alternative-Festivals wie Dark Malta und dem Hellsinki Industrial Festival – ein Beweis für die Vielseitigkeit und Genre-Grenzen sprengende Ausdruckskraft der Band.

Mit mehreren Studioalben und preisgekrönten Musikvideos erweitert die Band ihren unheiligen Metal-Karneval im Namen des Bösen immer weiter über die Grenzen von Kitschunterhaltung und mystischen Künsten hinaus!

King Satan – Besetzung:

King Aleister Satan: Gesang, Keyboards, Programmierung, weitere Instrumente

Hekate „Kate“ Boss: Keyboards, Gesang, Programmierung

EF-13: Gitarren

Jerry Rock’n’Roll: Bassgitarre

Pete Hellraiser: Schlagzeug, Programmierung

Erja Lyytinen: Slide-Gitarre

King Satan online:

https://www.facebook.com/kingsatan616

https://www.instagram.com/kingsatanofficial