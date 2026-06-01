Final Strike: veröffentlichen neue Single „Raised By Wolves“

Die schwedische Power-Metal-Band Final Strike meldet sich mit ihrer neuen Single Raised By Wolves zurück, nachdem kürzlich bereits der Track Beowulf erschienen ist. Der Song führt den charakteristischen Sound der Band weiter – geprägt von 80er-inspiriertem Power Metal und nordischer Mythologie – und präsentiert zugleich eine deutlich härtere und aggressivere Seite als bisher.

Ein besonderes Highlight der Veröffentlichung ist der Gastauftritt von Erik, Sänger der schwedischen Viking-/Folk-Metal-Band Månegarm, der dem Song mit seinen Vocals zusätzliche Wucht und eine rohe, intensive Atmosphäre verleiht.

Erik kommentiert:

„Final Strikes brandneue Single Raised By Wolves ist jetzt draußen und ich habe die große Ehre, ein Teil davon zu sein. Als Christian mich fragte, ob ich Lust auf Gastvocals hätte und mir den Song schickte, musste ich keine Sekunde überlegen! Großartiger Song, starke Produktion und ein epischer Refrain – was will man mehr? Hört unbedingt rein!“

Raised By Wolves wird von der Band als Midtempo-Battle-Hymne mit einem starken Mitsing-Refrain beschrieben. Die Atmosphäre erinnert an nordische Landschaften, Wälder und die mythologische Welt rund um Beowulf. Gleichzeitig überrascht der Song mit einem aggressiven Melodic-Death-Metal-Part und schlägt damit eine neue, unerwartete musikalische Richtung für Final Strike ein, die dem Track zusätzliche Härte und Intensität verleiht.

Frontmann Christian Eriksson beschreibt den Song als Hymne an die Gefolgschaft Beowulfs und als Einladung, gemeinsam die Hörner zu erheben und Teil der Geschichte zu werden:

„Raised By Wolves ist eine Hymne an die Anhänger von Beowulf. Der Song ist ein Midtempo-Battle-Cry mit großem Mitsing-Refrain und erinnert an nordische Landschaften und Wälder. Also erhebt eure Methörner und begleitet uns auf das Abenteuer, wenn die Wulfings erneut auferstehen.“

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