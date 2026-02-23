Final Strike: veröffentlichen neue Single „Beowulf“

Die schwedische Power-Metal-Band Final Strike meldet sich mit ihrer brandneuen Single Beowulf zurück – der ersten eigenständigen Veröffentlichung seit dem gefeierten Debütalbum Finding Pieces. Nach ihrem Beitrag zum Sampler A Tribute To The Reaper liefert Beowulf das nächste triumphale Kapitel in der rasch wachsenden Erfolgsgeschichte der Band.

Unter der Leitung von Christian Eriksson (ex-Twilight Force) zeigen Final Strike erneut ihren unverkennbaren, von den 80ern inspirierten Power-Metal-Sound – schnell, melodisch, episch und energiegeladen. Mit kraftvollen Vocals, messerscharfen Twin-Gitarren, donnerndem Bass und treibendem Double-Kick-Drumming ist Beowulf ein echter Adrenalinkick für Fans klassischen Heavy Metals.

Inspiriert von der legendären Saga des schwedischen Wikingers Beowulf, erweckt der Song alte Mythen mit moderner Power-Metal-Intensität zum Leben.

Christian Eriksson kommentiert:

„Beowulf basiert auf der Saga über den schwedischen Wikinger, der König der Gutarna (Geaten) war. Der Song ist eine Hommage an sein Vermächtnis: wie er nach Dänemark zog, um Grendel zu besiegen, und später einen Drachen, dessen Niederlage sein Leben beendete.

Musikalisch ist es ein schnelllebiger ‘In-your-face’-Song mit Double-Kick-Drums, vielen Gitarren-Doppelteilen, epischen Keyboards und donnerndem Bass. Wer zu faul fürs Fitnessstudio ist – hört das und ihr fühlt euch wie nach einem Workout.“

Die Musik stammt von Christian Eriksson und Martin Floberg, die Lyrics von Christian Eriksson. Aufgenommen wurde der Song von Final Strike in Norrtälje, Schweden, die Drums von Dewayne Hart in Florida. Mix und Mastering übernahm Jonas Kjellgren, produziert wurde die Single von Final Strike.

Über Final Strike:

Christian Eriksson ist Power-Metal-Fans aus seiner Zeit bei Twilight Force (2011–2017) und NorthTale (2017–2020) bestens bekannt. Nach seinem Abschied von NorthTale gründete er Final Strike, um Musik ein letztes, alles umfassendes Mal zu geben. Zusammen mit Drummer Patrick Johansson und Keyboarder Jimmy Pitts bildete er den Kern der Band, später vervollständigt durch Gitarrist Martin Floberg und Bassist Jan Ekberg.

Mit dieser Formation nahmen Final Strike ihr gefeiertes Debütalbum Finding Pieces auf – ein hochmelodisches, kraftvolles Werk, inspiriert von den 80ern. Treibende Riffs, energiegeladene Rhythmen, epische Keyboards und Christians kraftvolle Vocals sorgen für authentischen Heavy- und Power-Metal voller Leidenschaft und zeitloser Wirkung.

Final Strike sind:

Christian Eriksson – Gesang

Patrick Johansson – Schlagzeug

Jimmy Pitts – Keyboard

Martin Floberg – Gitarre

Jan Ekberg – Bass