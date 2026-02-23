Fortune Teller: unterschreiben bei Mighty Music

Die aufstrebende Power-/Melodic-Metal-Band Fortune Teller hat offiziell einen weltweiten Plattenvertrag mit Mighty Music unterzeichnet und bereitet nun die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums vor, das für Ende 2026 geplant ist. Das Signin folgt auf eine hart umkämpfte Vertragsunterzeichnungsphase Ende 2025 und markiert die erste Album-Veröffentlichung der Band.

“We are really excited to be joining the Mighty Music roster!“, sagt Sängerin Theresa Smith. „We are looking forward to working with such a great team, and taking Fortune Teller to the next level”.

Die Band wurde 2025 von erfahrenen Musikern gegründet und verbindet traditionellen Epic Metal mit modernem Melodic Metal. Neben Theresa Smiths kraftvollem Gesang kreieren Multiinstrumentalist Ian Rockett und der Grammy-nominierte Produzent Meyrick de la Fuente (Keyboards) eine mitreißende Fusion aus riffbetontem Power Metal und eingängigen Melodien. Gitarrist Ross McLennan treibt den riffbetonten Power-Metal-Angriff des Albums voran. Bassist David Billote und Schlagzeuger Tim Coulson vervollständigen die Band.

Obwohl Fortune Teller erst vor Kurzem gegründet wurde, gelang ihnen ein ungewöhnlich rasanter Aufstieg: Innerhalb der ersten sechs Monate ihres Bestehens veröffentlichten sie ihre Debütsingles, spielten auf großen Festivals und absolvierten eine Europatournee, inklusive eines Auftritts beim Bloodstock Open Air 2025.

Weitere Details zum Albumtitel, Artwork und den ersten Singles werden in Kürze bekannt gegeben.

Fortune Teller online:

