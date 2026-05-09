Burning Sun: unterschreiben Vertrag bei Pride & Joy Music

Im Jahr 2022 in Ungarn vom Bassisten Zoltán Papi gegründet, stellen Burning Sun eine aufstrebende Kraft in der Underground-Power-Metal-Szene dar. Kurz darauf stieß Sänger und Gitarrist Pancho Ireland (bekannt auch von Merciless Law) zu ihm. Inspiriert von der „Goldenen Ära“ des europäischen Power Metal der 90er Jahre – und benannt nach einem Song von Helloween – zeichnet sich das Projekt durch schwebende Melodien, treibende Rhythmen und heroisches Storytelling aus.

Das Debütalbum des Duos, Wake Of Ashes, erschien 2023 über Stormspell Records. Das Album wartete mit internationalen Gastmusikern auf und machte die Hörer mit der Figur der Emaly bekannt; diese spielt eine zentrale Rolle für die Identität der Band, da sie auf sämtlichen Artworks abgebildet ist. Obwohl das Erstlingswerk teilweise vom beliebten Videospiel World Of Warcraft inspiriert war, beschloss die Band, sich von diesem Einfluss zu lösen, um fortan eigene Geschichten zu erzählen. Im Jahr 2025 folgte über Metalizer Records die Veröffentlichung von Retribution – einem durchgehenden Konzeptalbum, das sich thematisch um Rache und Erlösung dreht. Die von Fantasy geprägte Erzählung wurde musikalisch durch eine Kombination aus klassischem Riffing und hymnischen Refrains umgesetzt.

Anfang 2026 gab die Band den Einstieg von Sänger und Gitarrist Nicolas Peter (Tyran, Invictus) sowie Schlagzeuger Edmond Kulcsár (Gift Of Grave) bekannt. Nicolas übernahm fortan den Leadgesang, während Pancho beschloss, sich auf seine Rolle als Leadgitarrist zu konzentrieren. Mit dem Zuwachs an neuen Mitgliedern brach für Burning Sun eine neue Ära an – nicht nur aufgrund der erweiterten Besetzung, sondern auch durch das dritte Studioalbum der Band: Power To Survive. Das von Nicolas Peter und Zoltán Papi geschriebene, energiegeladene Album umfasst zehn Titel, die den Hörer durch ihre aufbauende Musik in schwierigen Zeiten stärken sollen; als Gäste sind dabei Herbie Langhans (Firewind) im Song Emaly’s Hymn sowie Alexandra Lioness (Jenner, Frozen Crown) in Over And Beyond zu hören.

Burning Sun liefern jene Art von Metal ab, die heutzutage selten geworden ist – eine Musik, die tief in den Traditionen von Helloween, Gamma Ray, Edguy, Hammerfall und dem Power Metal der 90er Jahre im Allgemeinen verwurzelt ist. Keine Kompromisse – nur pure Hingabe und Leidenschaft.

Burning Sun sind:

Nicolas Peter – Gesang, Gitarre

Pancho Ireland – Gitarre

Zoltán Papi – Bass

Edmond Kulcsár – Schlagzeug

Burning Sun online:

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