Xandria: kündigen neues Album „Eclipse“ für den 07.08.2026 an

Die deutschen Symphonic-Metal-Ikonen Xandria veröffentlichen am 7. August 2026 ihr neues Studioalbum Eclipse über Napalm Records. Die darauf enthaltenen elf Songs formen das bisher diverseste Werk in ihrer Diskografie: Jedem Song wohnt eine ganz eigene Identität inne und bildet Trittsteine auf einer Reise voller Entdeckungen, die jedoch alle in der gleichen Welt bestehen. Klassische Metal-Riffs in Achtziger-Inspiration stehen neben tiefgetönten Modern-Metal-Gitarren, cineastische Orchester treffen auf keltische Folk-Einflüsse und dunkle elektronische Elemente schaffen fließende Übergänge zu intimen Rock-Momenten – darunter sogar ein Gitarrensolo, das sich mehr auf Pink Floyd beruft als auf irgendein Metal-Subgenre.
Mit The Shannon’s Home präsentieren Xandria die erste Single aus ihrem kommenden Album. Begleitet von einem offiziellen Musikvideo verbindet der Song traumhafte Melodien, cineastische Opulenz und Folk-Elemente, getragen vom Gesang von Ambre Vourvahis. Zwischen intimer Atmosphäre und epischer Größe beweisen Xandria einmal mehr, warum sie zu den führenden Acts der Symphonic-Metal-Szene zählen. The Shannon’s Home ist ab sofort weltweit auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.
Band-Mastermind Marco Heubaum über The Shannon’s Home:
„Ein Song wie ein wunderschönes, leicht düsteres Märchen – was durchaus Sinn ergibt, denn er dient als Analogie für das Leben selbst, dargestellt durch den Fluss Shannon auf seinem Weg von der Quelle bis zum Meer. Gleichzeitig zeigt er nur eine von vielen facettenreichen Seiten unseres neuen Albums, das eine Reise voller unterschiedlichster Elemente und Überraschungen verspricht. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass dieser Song eine Magie in sich trägt, die sofort ins Herz geht. Tatsächlich war er der erste Song, den wir für dieses neue wundervolle Kapitel geschrieben haben – deshalb wussten wir direkt, dass dies auch der erste Song sein sollte, den ihr zu hören bekommt. Für euch alle da draußen: Viel Spaß!“
Eclipse ist das selbstbewussteste und cineastischste Album in der Geschichte von Xandria: eine dunkle, aber dennoch farbenfrohe, und herausfordernde Stellungnahme für Vernunft, Empathie und Demokratie in Zeiten, die diese Säulen der Gesellschaft angreift, zum Leben erweckt durch eine Band voll neuer Energie, frischer Ambitionen und klarer künstlerische Ausrichtung. Das Ziel steckt höher denn je und es gibt keinen Blick zurück!
Nachdem The Wonders Still Awaiting (2023) für Xandria einen Neubeginn in neuem Line-Up bedeutete und die Tür zu einer neuen Ära aufstieß, tritt Eclipse selbstsicher hindurch. Das Album ist fokussierter und direkter, die Lyrics unverblümter, die Kontraste stärker herausgearbeitet und die verschiedenen musikalischen und stimmlichen Farben wirken natürlicher in die Songs eingearbeitet. Thematisch befasst sich Eclipse fast vollständig mit zeitgenössischen Entwicklungen. Als Xandrias alleiniger Songwriter zieht Heubaum Inspiration aus allen Aspekten seiner Umgebung: Musik, Geschichten und Emotionen prägen ihn seit seiner Kindheit. Dass auch Filmmusik ein großer Einfluss ist, ist kein Geheimnis. Besonders Komponisten wie Hans Zimmer und John Williams.
Eclipse Tracklist:
1. Syzygy
2. Eclipse
3. Colours
4. The Shannon’s Home
5. The Grand Delusion
6. Wave Of Tanis
7. Northstar
8. Masquerade
9. The Last Generation
10. The Poetry Of The Real World
11. Lore
Eclipse wird in folgenden Formaten verfügbar sein:
– 3-CD Earbook, 36p, incl. Bonus CD w/ Orchestral Versions – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)
– 1-LP Gatefold Vinyl Splatter, incl. LP-Sized Booklet 28pages, A5 Signed Photo – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)
– 2-CD Digipak + T-Shirt Bundle – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)
– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Gold
– 1-LP Gatefold Vinyl Black
– 2-CD Digipak
Als Gäste begrüßen Xandria Violinistin Ally Storch von Subway To Sally, die in Lore zu hören ist, sowie den langjährigen Freund der Band McAlbi, der zu gleich vier Songs (The Shannon’s Home, Northstar, Masquerade und Lore) keltische Tin und Low Whistles beiträgt. The Last Generation beinhaltet einen Kinderchor und Klavier von Richard Z. Wang, einem Hollywood-Pianisten, der in Hans Zimmers Studio arbeitete. Zusätzlich arbeitete die Band wieder mit dem für seine Arbeit an Film- und Fernsehproduktionen bekannten Sofia Session Orchestra & Choir zusammen (unter anderem His Dark Materials). Alle Songs wurden von zwei in Hollywood arbeitenden Filmkomponisten orchestriert: Lukas Geppert, der an Nobody 2 und dem aktuellsten Final Destination beteiligt war, und Ishaan Tyagi, der an Produktionen wie Wuthering Heights arbeitete.
Xandria live 2026
Eclipse Europe Tour 2026:
16.09.26 UK – London / The Dome
17.09.26 UK – Glasgow / Slay
18.09.26 UK – Manchester / Academy
19.09.26 UK – Birmingham / O2
21.09.26 BE – Kortrijk / DVG Club
22.09.26 FR – Paris / Nouveau Casino
23.09.26 FR – Nantes / Le Ferrailleur
24.09.26 ES – Barcelona / Razzmatazz 3
26.09.26 ES – Albacete / Ginetarock
27.09.26 FR – Montpellier / Secret Place
28.09.26 FR – Toulouse / Le Rex
29.09.26 FR – Lyon / Rock’n Eat
30.09.26 DE – München / Backstage Halle
01.10.26 HR – Zagreb / Boogaloo Club
02.10.26 IT – Mailand / Legend Club
03.10.26 AT – Salzburg / Rockhouse Bar
05.10.26 RO – Cluj-Napoca / FORM Space
06.10.26 RO – Bukarest / Quantic Club
08.10.26 BG – Sofia / Pirotska 5 Event Centre
09.10.26 RS – Belgrad / Zappa Barka
10.10.26 HU – Budapest / Analog Music Hall
12.10.26 DE – Berlin / Lido
13.10.26 PL – Warschau / Hydrozagadka
14.10.26 PL – Krakau / Zaścianek
15.10.26 CZ – Prag / Distrikt Prague
16.10.26 DE – Dresden / Blauer Salon
18.10.26 DE – Cham / L.A. Live Style Cafe
19.10.26 DE – Frankfurt / Das Bett
20.10.26 CH – Pratteln / Z7
21.10.26 DE – Stuttgart / Im Wizemann Club
22.10.26 DE – Nürnberg / Hirsch
23.10.26 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli
Xandria sind:
Marco Heubaum – Gitarre, Keys
Ambre Vourvahis – Gesang
Robert Klawonn – Gitarre
Dimitrios Gatsios – Schlagzeug