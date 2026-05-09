Xandria: kündigen neues Album „Eclipse“ für den 07.08.2026 an

Die deutschen Symphonic-Metal-Ikonen Xandria veröffentlichen am 7. August 2026 ihr neues Studioalbum Eclipse über Napalm Records. Die darauf enthaltenen elf Songs formen das bisher diverseste Werk in ihrer Diskografie: Jedem Song wohnt eine ganz eigene Identität inne und bildet Trittsteine auf einer Reise voller Entdeckungen, die jedoch alle in der gleichen Welt bestehen. Klassische Metal-Riffs in Achtziger-Inspiration stehen neben tiefgetönten Modern-Metal-Gitarren, cineastische Orchester treffen auf keltische Folk-Einflüsse und dunkle elektronische Elemente schaffen fließende Übergänge zu intimen Rock-Momenten – darunter sogar ein Gitarrensolo, das sich mehr auf Pink Floyd beruft als auf irgendein Metal-Subgenre.

Mit The Shannon’s Home präsentieren Xandria die erste Single aus ihrem kommenden Album. Begleitet von einem offiziellen Musikvideo verbindet der Song traumhafte Melodien, cineastische Opulenz und Folk-Elemente, getragen vom Gesang von Ambre Vourvahis. Zwischen intimer Atmosphäre und epischer Größe beweisen Xandria einmal mehr, warum sie zu den führenden Acts der Symphonic-Metal-Szene zählen. The Shannon’s Home ist ab sofort weltweit auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Band-Mastermind Marco Heubaum über The Shannon’s Home:

„Ein Song wie ein wunderschönes, leicht düsteres Märchen – was durchaus Sinn ergibt, denn er dient als Analogie für das Leben selbst, dargestellt durch den Fluss Shannon auf seinem Weg von der Quelle bis zum Meer. Gleichzeitig zeigt er nur eine von vielen facettenreichen Seiten unseres neuen Albums, das eine Reise voller unterschiedlichster Elemente und Überraschungen verspricht. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass dieser Song eine Magie in sich trägt, die sofort ins Herz geht. Tatsächlich war er der erste Song, den wir für dieses neue wundervolle Kapitel geschrieben haben – deshalb wussten wir direkt, dass dies auch der erste Song sein sollte, den ihr zu hören bekommt. Für euch alle da draußen: Viel Spaß!“

Eclipse ist das selbstbewussteste und cineastischste Album in der Geschichte von Xandria: eine dunkle, aber dennoch farbenfrohe, und herausfordernde Stellungnahme für Vernunft, Empathie und Demokratie in Zeiten, die diese Säulen der Gesellschaft angreift, zum Leben erweckt durch eine Band voll neuer Energie, frischer Ambitionen und klarer künstlerische Ausrichtung. Das Ziel steckt höher denn je und es gibt keinen Blick zurück!

Nachdem The Wonders Still Awaiting (2023) für Xandria einen Neubeginn in neuem Line-Up bedeutete und die Tür zu einer neuen Ära aufstieß, tritt Eclipse selbstsicher hindurch. Das Album ist fokussierter und direkter, die Lyrics unverblümter, die Kontraste stärker herausgearbeitet und die verschiedenen musikalischen und stimmlichen Farben wirken natürlicher in die Songs eingearbeitet. Thematisch befasst sich Eclipse fast vollständig mit zeitgenössischen Entwicklungen. Als Xandrias alleiniger Songwriter zieht Heubaum Inspiration aus allen Aspekten seiner Umgebung: Musik, Geschichten und Emotionen prägen ihn seit seiner Kindheit. Dass auch Filmmusik ein großer Einfluss ist, ist kein Geheimnis. Besonders Komponisten wie Hans Zimmer und John Williams.

Eclipse Tracklist:

1. Syzygy

2. Eclipse

3. Colours

4. The Shannon’s Home

5. The Grand Delusion

6. Wave Of Tanis

7. Northstar

8. Masquerade

9. The Last Generation

10. The Poetry Of The Real World

11. Lore

Eclipse wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 3-CD Earbook, 36p, incl. Bonus CD w/ Orchestral Versions – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)

– 1-LP Gatefold Vinyl Splatter, incl. LP-Sized Booklet 28pages, A5 Signed Photo – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)

– 2-CD Digipak + T-Shirt Bundle – Napalm Records Mailorder only (strictly limited)

– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Gold

– 1-LP Gatefold Vinyl Black

– 2-CD Digipak

Als Gäste begrüßen Xandria Violinistin Ally Storch von Subway To Sally, die in Lore zu hören ist, sowie den langjährigen Freund der Band McAlbi, der zu gleich vier Songs (The Shannon’s Home, Northstar, Masquerade und Lore) keltische Tin und Low Whistles beiträgt. The Last Generation beinhaltet einen Kinderchor und Klavier von Richard Z. Wang, einem Hollywood-Pianisten, der in Hans Zimmers Studio arbeitete. Zusätzlich arbeitete die Band wieder mit dem für seine Arbeit an Film- und Fernsehproduktionen bekannten Sofia Session Orchestra & Choir zusammen (unter anderem His Dark Materials). Alle Songs wurden von zwei in Hollywood arbeitenden Filmkomponisten orchestriert: Lukas Geppert, der an Nobody 2 und dem aktuellsten Final Destination beteiligt war, und Ishaan Tyagi, der an Produktionen wie Wuthering Heights arbeitete.

Xandria live 2026

Eclipse Europe Tour 2026:

16.09.26 UK – London / The Dome

17.09.26 UK – Glasgow / Slay

18.09.26 UK – Manchester / Academy

19.09.26 UK – Birmingham / O2

21.09.26 BE – Kortrijk / DVG Club

22.09.26 FR – Paris / Nouveau Casino

23.09.26 FR – Nantes / Le Ferrailleur

24.09.26 ES – Barcelona / Razzmatazz 3

26.09.26 ES – Albacete / Ginetarock

27.09.26 FR – Montpellier / Secret Place

28.09.26 FR – Toulouse / Le Rex

29.09.26 FR – Lyon / Rock’n Eat

30.09.26 DE – München / Backstage Halle

01.10.26 HR – Zagreb / Boogaloo Club

02.10.26 IT – Mailand / Legend Club

03.10.26 AT – Salzburg / Rockhouse Bar

05.10.26 RO – Cluj-Napoca / FORM Space

06.10.26 RO – Bukarest / Quantic Club

08.10.26 BG – Sofia / Pirotska 5 Event Centre

09.10.26 RS – Belgrad / Zappa Barka

10.10.26 HU – Budapest / Analog Music Hall

12.10.26 DE – Berlin / Lido

13.10.26 PL – Warschau / Hydrozagadka

14.10.26 PL – Krakau / Zaścianek

15.10.26 CZ – Prag / Distrikt Prague

16.10.26 DE – Dresden / Blauer Salon

18.10.26 DE – Cham / L.A. Live Style Cafe

19.10.26 DE – Frankfurt / Das Bett

20.10.26 CH – Pratteln / Z7

21.10.26 DE – Stuttgart / Im Wizemann Club

22.10.26 DE – Nürnberg / Hirsch

23.10.26 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

Xandria sind:

Marco Heubaum – Gitarre, Keys

Ambre Vourvahis – Gesang

Robert Klawonn – Gitarre

Dimitrios Gatsios – Schlagzeug