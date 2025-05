Basinfirefest 2025: gibt komplettes Line-Up bekannt

Das jährliche viertägige Metal-Abenteuer Basinfirefest hat das vollständige Programm für die neue Šapitó Stage bekannt gegeben und die letzten Bands für das Line-Up der Hauptbühne hinzugefügt, womit die diesjährige Ausgabe komplettiert wird. Neben den bereits angekündigten Bands dürfen sich die Festivalbesucher auf zwei neue internationale Acts und elf Bands aus der tschechischen und slowakischen Szene freuen!

Das Line-Up der Hauptbühne wurde um fünf weitere tschechische und slowakische Bands bereichert – die symphonischen Black Metal-Ikonen Ador Dorath aus Prag, der Crossover-Metal-Sturm von Cocotte Minute und Snail, eine kraftvolle Fusion aus Hardcore und Thrash Metal von Crippled Fingers, sowie moderner slowakischer Deathcore, präsentiert von Stercore!

Ein bedeutendes neues Feature in diesem Jahr ist die Šapitó Stage – eine separate Musikbühne, die in einem zirkusartigen Zelt untergebracht ist und eine Alternative zum Programm der Hauptbühne bietet. Der Headliner wird niemand Geringeres sein als E-Force, das Kanada/Frankreich-basierte Projekt unter der Leitung von Eric Forrest, dem ehemaligen Bassisten und Sänger von Voivod. E-Force wird ein spezielles Set mit dem Titel Voivod Revisited spielen, das ausschließlich Tracks aus den Alben Negatron und Phobos von Voivod umfasst. Ebenfalls auf der Šapitó Stage wird das deutsche Trio Nitrogods auftreten, das aus ehemaligen Mitgliedern von Primal Fear, Sinner und Freedom Call besteht und eine kraftvolle Mischung aus Rock’n’Roll, Hard Rock, Blues Roots und Motörhead-ähnlicher Schwere bietet. Für Fans des Avantgarde wird auch Master Boot Record, ein synthetisches Metal-Projekt, auftreten. Sie waren die ersten, die für diese Bühne angekündigt wurden.

Die Šapitó Stage wird zudem ein starkes tschechisches Line-Up präsentieren. Freuen Sie sich auf klassischen Heavy Metal von den Legenden Vitacit, die unglaubliche 50 Jahre auf der Szene feiern, sowie auf politisch aufgeladenen Hardcore/Punk von Mad Rabbits und P.U.M. Der Metal/Hardcore-Crossover wird von Status Praesents aus Prag vertreten, während die vielversprechenden Newcomer Battlecruiser den Old-School-Thrash bringen. Abgerundet wird die Bühne durch die technische Deathcore-Band Elysium.

Basinfirefest 2025 – Line-Up:

Ador Dorath, Arkona, Assassin, Battlecruiser, Belphegor, Benediction, Carcass, Cattle Decapitation, Cocotte Minute, Corvus Corax, Crippled Fingers, D-A-D, Dark Tranquillity, Debustrol, Doro, E-Force, Elysium, Ensiferum, Exodus, Grave Digger, Hatebreed, Henych666, Ignea, Infected Rain, Leaves’ Eyes, Legion Of The Damned, Lunarsea, Mad Rabbits, Marduk, Master Boot Record, Moonspell, Myrath, Nitrogods, Omnium Gatherum, Pačess & Bára Basiková, P.U.M., Rise Of The Northstar, Sacred Reich, Schizophrenia, Sinister, Snail, Sólstafir, Status Praesents, Stellvris, Stercore, Steve’n’Seagulls, Tenside, The Dead Daisies, Tiamat, Vader, Vitacit, Xandria

Tickets für das Basinfirefest sind erhältlich unter www.basin.cz, einschließlich Tagestickets für jeden Tag des Festivals (einschließlich Mittwoch). Ermäßigte Tickets sind für Studenten mit gültigem ISIC-Ausweis, Jugendliche im Alter von 13 bis 17,99 Jahren und Inhaber von ZTP-Behindertenausweisen verfügbar.

Weiterführende Informationen bekommt ihr hier: https://basin.cz/cs/