Nightingale – Alive Again (Re-Release)

In Dan Swanös Re-Issue-Serie bleibt das Konzept gleich: Alte Alben erscheinen neu, mit viel Bonusmaterial in aufwendig gestalteten Ausgaben – diesmal das 2003er-Album seiner Band Nightingale. Die Neuauflage enthält alternative Mixe, Demos und Liveaufnahmen, darunter seltene Stücke wie das schwedische Ett Bländande Sken von 1982. Wie schon bei Edge Of Sanity feiert der Mastermind sein altes Material und macht teils vergriffene Veröffentlichungen den Fans wieder zugänglich. Dan Swanö (geboren am 10. März 1973 in Finspång) ist ein schwedischer Musiker und Produzent, der als vielseitiger Künstler – unter anderem als Sänger, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger und Keyboarder – tätig ist. Er gilt als prägende Figur im Death Metal, Progressive Metal und Progressive Rock.

Alive Again wurde 2003 veröffentlicht und hat mittlerweile über zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Am Mikrofon bekommt Dan Swanö Unterstützung von Dag „Tom Nouga“ Swanö seit 2000 gerbt Tom Björn die Fälle und Erik Oskarsson sorgt für druckvolle Momente am Bass. Das Quartett setzt auf bedachte Klänge, legt die Clean Vocals in den Fokus und lässt stürmische Gitarrenriffs für sich sprechen. Alive Again zeigt Nightingales Stil in voller Breite – von melodischem Rock (Shadowman, The Glory Days) über progressivere Elemente (Eternal) bis hin zu härteren Klängen (State Of Shock). Vergleichen kann man den Werdegang von Dan mit dem von Michael Ackerfeld und Opeth. Nur, dass Mister Swanö die Kunst von Edge Of Sanity und Nightingale stets getrennt hat. Komplexe Stücke wie Into The Light dominieren den Silberling und offenbaren die breite Palette der Skandinavier. Im breiten Progressive-Metal-Kosmos agieren Nightingale auf Alive Again frei von allen Zwängen. Das originale Album bleibt zeitlos und auch das Bonusmaterial ist ein zusätzlicher Kaufgrund, wenn man die Scheibe noch nicht in seiner Sammlung hat.

